Пушков оценил слова Кравчука о перспективах возвращения Донбасса в состав Украины

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о перспективах возвращения контроля Киева над Донбассом.

«Пока все сводится к системной, настойчивой, целеустремленной работе Киева по отталкиванию Донбасса. Даже экономическая блокада не снята. Странные надежды», – написал Пушков в своем Twitter, комментируя слова Кравчука о возможности возвращения Донбасса в состав Украины.

Накануне первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что «Донбасс может сам вернуться» в состав Украины, а Крым уже находится «в системе российских отношений, Российской Федерации».

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский оценил влияние конфликта в Донбассе на отношения России и Украины, а также заявил о важности прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным.

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