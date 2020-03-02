Диетолог выступил против соблюдения поста

Невозможно выстроить сбалансированное питание без животного белка, так как в растениях нет достаточного количества необходимых компонентов. Поэтому Великий пост лучше не соблюдать, чтобы сохранить свое здоровье, заявил газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург.

Православные христиане 2 марта вступают в Великий пост, который продлится 48 дней. В эти дни люди отказываются от продуктов животного происхождения и алкоголя, также им запрещено исполнять супружеский долг.

«Нельзя с этим постом что-то сделать? – задался вопросом врач Михаил Гинзбург. – Например, запретить его соблюдение? Просто люди берутся что-то соблюдать, а потом ходят к доктору и спрашивают, как бы не навредить себе этим? Бери, да не соблюдай. Я бы и веганство запретил. Особенно в тех случаях, когда адепты начинают настаивать на том, чтобы и члены их семей соблюдали это», – говорит Гинзбург.

Врач объяснил свою позицию тем, что какое-то количество животного белка в питании каждого человека должно быть обязательно. Иначе невозможно выстроить сбалансированное питание.

«Есть ряд аминокислот, которые человеку нужны, и они присутствуют в достаточном количестве только в животном белке. Например, такие как метионин и так называемые аминокислоты с разветвленной цепью (валин, лейцин, изолейцин). Именно их растительными белками довольно трудно заменить», – пояснил Гинзбург.

Не стоит забывать, что любой белок токсичен, рассказывает диетолог. Его чрезмерное употребление в пищу с целью восполнить какие-то аминокислоты приводит к интоксикации организма, что в первую очередь отражается на почках. Также врач отмечает, что от животного белка особенно не стоит отказываться беременным, кормящим матерям и детям до 18 лет.

«Конечно, никто не проводил исследования, которые показывали бы влияние отсутствия в пище продуктов животного происхождения на срок поста. Но в мире существуют некоторые народы, которые в принципе едят только растительную пищу. При этом можно взглянуть на количество Нобелевских премий, у кого сколько. Тут становится очевидно, что у отказавшихся от животного белка их очень мало или нет вообще», – подытожил Гинзбург.

Ранее на основании исследований ученый и рекомендациях диетологов и нутриционистов была названа самая лучшая диета 2020 года, которая оптимальна для любых целей.