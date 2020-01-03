Названа лучшая диета 2020 года

Средиземноморская диета является оптимальной для любых целей, следует из рейтинга самых популярных в мире диет, основанного на рекомендациях диетологов, нутриционистов и исследованиях ученых.

Список опубликован американским порталом U.S. News & World Report, передает РИА «Новости».

Оптимальной диетой для любых целей эксперты назвали средиземноморскую. Она возглавляет и список лучших программ питания для больных диабетом, а также считается экспертами самой легкой для соблюдения.

Приверженцы этого типа питания в странах у Средиземного моря имеют большую, чем у американцев, продолжительность жизни и реже болеют раком или сердечными болезнями.

«Никакого секрета здесь нет – активный образ жизни, контроль веса и диета с низким содержанием красного мяса, сахара, насыщенных жиров, богатая орехами и другими полезными продуктами», – поясняют авторы рейтинга.

Отмечается, что существует множество вариаций средиземноморской диеты – греческая, итальянская, испанская, французская. В них могут быть задействованы разные продукты, но сохраняются общие принципы правильного питания.

Второй среди лучших оказалась DASH-диета, специфика которой заключается в борьбе с гипертонией. Основные принципы такого питания – снижение или полный отказ от соли, сахара и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Замкнула тройку лидеров «гибкая вегетарианская диета», которая призывает к отказу от мяса, но допускает редкий отход от правила.

Ранее диетологи составили «меню по возрастам».

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