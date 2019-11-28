Диетологи составили «меню по возрастам»

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего составили меню с рекомендациями для разных возрастов и рассказали, когда можно «есть все, что хочется».

Так, ученые отметили, что «есть все, что хочется», не толстея, можно только в молодом возрасте, когда высок основной уровень метаболизма и организм потребляет наибольшее количество калорий даже без физической активности. «Тело прощает в этом возрасте несколько фастфуд-оргий», – отметили специалисты, пишет «Царьград».

Между 20 и 30 годами же врачи рекомендуют нарастить мышцы, кости и соединительную ткань «с помощью разумной диеты». После 30 лет тело можно будет сделать стройным только с помощью большого снижения в рационе сахара и быстрых углеводов, а вот 40 лет и этого будет недостаточно, поскольку начинает замедляться обмен веществ.

«Внезапно неизменная диета отражается на животе и бедрах», – пояснил автор исследования, добавив, что те, кто «только сейчас внедряется в адекватную диету, все же могут задать курс на здоровое будущее».

В это время диетологи советуют налегать на фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, побольше зерновых, дважды в неделю добавлять в меню немного красного мяса для предотвращения дефицита железа. Вегетарианцам посоветовали уделить внимание зеленым листовым овощам: капусте и шпинату.

В 50 и 60 лет, когда возникает большая опасность для сердечно-сосудистой системы, начинаются серьезные проблемы с давлением, упор в питании стоит делать на клетчатку, а также на продукты, которые помогают снизить уровень холестерина. В рационе должно быть много овощей, а вот животного жира, наоборот, поменьше. Диетологи также советуют вообще исключить сладкую газировку и мучные изделия из белой муки. Зато стоит кушать орехи, рыбу, богатую на жирные кислоты, нежирные молочные продукты и оливковое масло.