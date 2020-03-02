Путин рассказал о жалобах Трампа на чрезмерные военные расходы США

Президент России Владимир Путин раскрыл детали разговора с американским коллегой Дональдом Трампом о расходах на вооружения. Как отметил российский лидер, глава администрации США выражал сожаление по поводу слишком больших военных расходов своей страны.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства подчеркнул, что США далеко впереди по расходам на оборону. «Мне вот Дональд сказал, у них сумасшедший [военный] бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов [долларов]», – отметил Путин.

«Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит», – пояснил глава российского государства.

Путин также выразил готовность дискутировать с президентом США о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Глава государства отметил, что хорошо знает эту тему и может «с кем угодно подискутировать».

«Надо продлевать договор СНВ-3», – выразил уверенность Путин.

Российский лидер предположил, что нежелание США идти на пролонгацию договора связано с тем, как Вашингтон понимает безопасность и пути ее обеспечения.

Путин отметил также, что «антиракетный зонтик» США нарушал стратегическую стабильность, а созданное Россией гиперзвуковое оружие позволяет сохранить баланс сил.