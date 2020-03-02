Путин назвал пользу гиперзвукового оружия для России

«Антиракетный зонтик» США нарушал стратегическую стабильность, а созданное Россией гиперзвуковое оружие позволяет сохранить баланс сил, сказал президент Владимир Путин.

Как отметил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», в Вашингтоне полагали, «что если они над собой создадут антиракетный зонтик (систему ПРО – прим. ВЗГЛЯД), то тогда другая сторона не сможет соответствующим образом ответить в случае применения ими ядерного оружия».

«Но создав эти современные [гиперзвуковые] комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Это принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности», – подчеркнул президент.

На замечание журналиста Андрея Ванденко о том, что «если на стене висит гиперзвуковое ружье, в третьем акте или во втором оно должно выстрелить», Владимир Путин отметил, что это справедливо для театра, но в реальной жизни работают другие законы. «Оно выстрелит, если будет висеть только на одной сцене, а если будет такое же ружье висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять», – пояснил президент.

По его словам, это и есть стратегическая стабильность и баланс сил. Благодаря этому балансу после Второй мировой войны мир удержался от новых крупных вооруженных конфликтов, подчеркнул президент.

Вместе с тем глава государства заверил, что Россия не собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с нашей страной вооруженный конфликт.

Путин напомнил, что Россия занимает седьмое место в мире по размеру оборонного бюджета и уступает по этому показателю Соединенным Штатам, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. Кроме того, расходы России на военные нужды из года в год сокращаются, в то время как у других стран они растут.

При этом, по его словам, сложилась уникальная ситуация, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли «догоняющего» государства. «Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они (другие страны – прим. ВЗГЛЯД) догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда», – подчеркнул Путин, уточнив, что имеет в виду прежде всего созданные в стране гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные.

Он также напомнил, что если в 2000 году российская армия насчитывала более 1,3 млн человек, то сейчас достаточно чуть более 1 млн, а доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.

Ранее Путин рассказал о российском «оружии будущего».

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