Путин рассказал о российском «оружии будущего»

Российские армия и флот будут оснащаться самым новым вооружением, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами, заявил президент Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества.

«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит – укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы», – приводит его слова ТАСС.

По словам российского лидера, многие отечественные вооружения не имеют аналогов в мире.

«При этом по ряду перспективных образцов – а это фактически оружие будущего – мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», – отметил Путин.

Утром глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался «День Советской Армии и Военно-морского флота».

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