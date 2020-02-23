Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в воскресенье возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Глава государства традиционно приезжает в Александровский сад 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества.

Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Путин подошел к венку, поправил ленту и постоял некоторое время, склонив голову в знак почтения к памяти всех погибших защитников Отечества, передает ТАСС.

В церемонии приняли также участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев. Букеты красных гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата вместе с главой государства возложили члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций. В это время военный оркестр исполнил Гимн России. Мероприятие завершилось маршем колонн военнослужащих президентского полка под звуки военного оркестра.

Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата – «Пост номер один» – был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993-го назывался «День Советской Армии и Военно-морского флота».