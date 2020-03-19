В Москве решили проводить ежедневные крестные ходы против коронавируса

В центре Москвы начнутся ежедневные крестные ходы с молебным пением об избавлении от коронавируса, сообщил наместник Высоко-Петровского монастыря игумен Петр (Еремеев).

На своей странице в Instagram он отметил, что первый крестный ход состоялся 18 марта. Монахи обошли стены монастыря с Влахернской иконой Богоматери, соблюдая при этом безопасную дистанцию.

«Окропляя территорию обители и окружающие ее стены святой водой, будем обращаться к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся», – написал игумен.

По его словам, традиция совершения крестных ходов в дни бедствий утвердилась в церковной традиции еще в Византии. Тогда духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населенные пункты, призывая Господа и святых в помощь.

«Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву», – добавил он.

Также он сообщил, что экскурсии в монастырь отменяются в связи с коронавирусом. Однако взамен для верующих планируется организовать виртуальные экскурсии по обители с прямыми трансляциями в социальных сетях.

Ранее в Липецке из-за введенного в связи с опасностью коронавируса запрета на проведение массовых мероприятий отменили автомобильный крестный ход с молебном против коронавируса.

Газата ВЗГЛЯД писала о том, что коронавирус стал испытанием добродетели верующих.

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