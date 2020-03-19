Продюсер оценил шансы Little Big поехать на Евровидение в 2021 году

Музыкальный обозреватель, продюсер Борис Барабанов поделился свои мнением о шансах группы Little Big поехать на Евровидение в 2021 году.

Эксперт назвал решение отправить на международный вокальный конкурс именно эту группу очень правильным, остроумным и долгожданным, передает РИА «Новости».

«Я надеюсь, что в каком виде бы Евровидение ни вернулось в наше расписание, в этом году или в следующем, группа Little Big все равно будет представлять Россию», – заявил Барабанов телеканалу «360».

Он обратил внимание, что в практике российского представительства на конкурсе уже есть схожая ситуация.

«Артист сначала был выбран в качестве делегата от России, потом не поехал на Евровидение, а поехал на следующий год. Я говорю о Юлии Самойловой», – объяснил критик.

Барабанов заключил, что был бы рад сохранению Евровидения в нынешнем виде.

В среду организаторы «Евровидения» заявили об отмене музыкального конкурса в 2020 году из-за коронавируса. Конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Little Big должны были исполнить песню «Uno». Группа считалась одним из фаворитов конкурса.

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