Букмекеры оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Международные конторы букмекеров ставят российскую группу Little Big в пятерку претендентов на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».

Шансы группы оценивают в 7%. Также в пятерке лидеров по версии букмекеров – Болгария (11%), Литва (11%), Исландия (10%) и Швейцария (10%), сообщает ТАСС.

При этом контора BetStars отдает российской группе первое место. Презентация песни Uno, с которой группа выступит на «Евровидении», практически не поменяла этот расклад.

Между тем певец Филипп Киркоров заявил, что новую композицию Little Big не слушал, поскольку не следит за их творчеством. Хотя ранее он положительно высказывался об их творчестве и высоко оценивал шансы группы на победу в песенном конкурсе.

«А я-то здесь при чем? Мне вот делать нечего, как день и ночь слушать какие-то там новые песни. Звоните тем, кому делать нечего, кто дома сидит и смотрит телевизор», – заявил «Ридусу» Киркоров.

По его словам, из-за собственных съемок у него нет времени следить за творчеством Little Big.

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение», за девять часов посмотрели свыше 1 млн человек.

Международный конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы их представителя Дункана Лоуренса в 2019 году.

Первый канал выбрал петербургскую группу Little Big в качестве участника от России на «Евровидение-2020». Лидер группы Илья Прусикин пообещал удивить поклонников.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию представят на «Евровидение» провинциальные гопники.

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