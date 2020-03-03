В Сети оценили выбор Little Big в качестве представителя России на «Евровидении»

Россию на песенном конкурсе «Евровидение – 2020» представит группа Little Big, выбор музыкантов в качестве представителя от страны поддержали пользователи Сети и многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Так, певец Филипп Киркоров отметил талант Little Big и отметил, что их шансы на победу велики. Исполнительница Анита Цой считает группу очень подходящей Евровидению по формату. По ее словам, у музыкантов не только есть талант, но и хорошее чувство юмора, приводит слова знаменитостей РИА «Новости».

Певица Юлия Савичева рассказала, что коллектив подкупил ее харизмой и юмором, от Little Big стоит ожидать «классное шоу». Продюсер Игорь Матвиенко назвал группу «идеальными артистами» для конкурса.

Пользователи Сети также оценили выбор представителей от России.

«Аллилуйя)) Да неужели )))) Ребята, жгите в Европе))», – написала Regine Soleil

«На Евровидение, вперед!!!!!! Наконец-то Россию представят не классические поющие правильные певцы от государства, а классные раздолбаи из народа!!!!!» – гооврит БрБр.

Иностранные зрители также считают выбор Little Big хорошим.

«Вот победители Евровидения 2020. Помяните мои слова», – считает прокомментировал M JAK Morele.

«Серьезно, Россия? Эту группу на Евровидение? Лучшее решение!», – добавил ABCDEF123456.

«Наконец-то что-то новенькое! Прекрасная работа, Россия», – отмечает Andrea Manzano.

«Готовься, Европа! Они едут на Евровидение», – написал Roland Balog.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что у группы «очень большие шансы очень здорово выступить на этом конкурсе». «До этого я видела только видео с ними, а тут посмотрела живое выступление и поняла — они очень крутые ребята, они могут представить новую, модную Россию», – рассказала Рудковская порталу Newinform.

«Все, кто их видят, говорят: «Вау!». Они попали в тренд. Конечно, не зная песню, нельзя точно сказать, что они выиграют, но о них точно будут говорить все. Это, без сомнений, один из лучших выборов Первого канала за всю историю», – подчеркнула продюсер.

«Ну, как сказал бы классик: «Скибиди уа-па-па». Россию на «Евровидении» представит чумовая группа Little Big», – написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Знаете, это уже большая победа. Раньше у нас было два мира: телевизор – один мир, а интернет – другой... Одни боялись других – прямо как две деревни, переругавшиеся вдрызг. А теперь на «Евровидение» поедут как раз парни из мира «этих ваших интернетов». Можно смело сказать, что два разных мира признали друг друга и теперь будут существовать в неразрывной спайке. Этот великий русский разлом преодолен», – считает она.

«А в Little Big я не сомневаюсь – они всему миру под «Калинку» покажут, что такое «From Russia with Love», – отметила Поклонская.

Первый канал 2 марта объявил, что в качестве участника от России на международный песенный конкурс «Евровидение-2020» отправится питерская группа Little Big, известная не только на родине, но и в Европе. Позже лидер группы Илья Прусикин пообещал представить юмористическое выступление, которое всех удивит.

Ранее телеведущая Тина Канделаки высказалась в своих социальных сетях касательно того, кто поедет на «Евровидение» в Роттердам. Она также предсказала победу российской группы на конкурсе.

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