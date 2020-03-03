Россия отправит на «Евровидение» провинциальных гопников

Россия изменила свой подход к «Евровидению». Впервые на конкурс поедет коллектив Little Big. Он больше известен за рубежом, чем в России. Ранее Москва выставляла в основном популярных внутри страны артистов – Полину Гагарину, Сергея Лазарева. И хотя некоторые клипы LB набрали на YouTube треть миллиарда просмотров, есть причины, которые могут помешать российской группе побороться за победу.

На международном песенном конкурсе «Евровидение – 2020» в Роттердаме Россию представит петербургская группа Little Big. «Это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы», – объявил ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов, передает ТАСС.

«Главное – любить свое дело и постоянно работать... Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз выпал, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше – будь что будет!» – сказал солист группы Илья Прусикин по прозвищу Ильич. «Юмор у нас в крови, без него невозможно жить. Песня будет веселой, не беспокойтесь за хореографию, у нас все тип-топ. Мы вам обещаем, вы будете удивлены», – сказал Ильич в эфире Первого канала.

Группа Little Big впервые заявила о себе 1 апреля 2013 года, выпустив клип Every Day I'm Drinking на YouTube. Прусикин в юности играл в команде школьной лиги КВН, и – как вспомнил он недавно – на одном из КВНовских фестивалей разозлил своими передразниваниями Владимира Зеленского, на тот момент капитана команды «95-й квартал».

Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей.

Skibidi стала значительным музыкальным событием осени 2018 года и привела к появлению глобального флешмоба Skibidi Challenge. Вместе с участниками группы под этот трек станцевал голливудский актер Элайджа Вуд , прославившийся в роли Фродо в экранизации «Властелина колец».

Little Big ездит в туры по России, Европе и США. Коллектив именует себя сатириками, которые одновременно делают ставку на музыку, зрительный ряд, и шоу. Визитной карточкой группы стало ироническое переосмысление стереотипов Запада о России, в первых клипах Little Big эксплуатировали образ клишированные образы провинциальных гопников. Видеоклипы группы отличаются гротескностью (к примеру LollyBomb, героем котрого стал Ким Чен Ын) и нацелены на вирусное распространение.

Напомним, «Евровидение – 2020» пройдет 12-16 мая. Согласно жеребьевке, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Их соперниками станут артисты из Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Мальты, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии, Швеции.

Эксцентриков из Little Big уже поддержали: Филипп Киркоров, который полагает, что шансы на победу велики, и Анита Цой, отметившая талант и хорошее чувство юмора рэйв-группы. Певица Юлия Савичева рассказала, что коллектив подкупил ее харизмой и юмором, и от Little Big стоит ожидать «классное шоу».

Продюсер Иосиф Пригожин сказал газете ВЗГЛЯД, что на сто процентов согласен с выдвижением Little Big. Его коллега Игорь Матвиенко назвал группу «идеальными артистами» для конкурса.

Радио- и телеведущий Антон Комолов, который в свое время стоял у истоков российского MTV, подчеркнул, что болел за Little Big еще до того, как было решено выдвинуть их на «Евровидение». «Евровидение» в последнее время - это конкурс фриков... А Little Big – это как раз фрики в позитивном ключе», – цитировал Комолова «Пятый канал».

Блогер и журналист Максим Кононенко более скептичен. На Евровидении Little Big вряд ли смогут победить, во-первых, потому, что сейчас русских не очень любят на Западе, сказал Кононенко газете ВЗГЛЯД. «Во-вторых, все-таки Евровидение это более «мимимишная» тема. Хотя однажды выиграли эти чудаки из Финляндии, группа Lordi. Но они тоже были «мимимишными», а Little Big все-таки панки. Так что, я думаю, шансов мало, но веселья будет в избытке. Поэтому, почему нет? Отличный выбор», – отметил блогер.

«После того, как Россия выиграла Евровидение, наши бродкастеры «забили» на этот конкурс и теперь посылают туда артистов, которым нужно какое-то промо: Сережу Лазарева, Полину Гагарину

и так далее. Я к ним ко всем очень хорошо отношусь, но мне кажется, что это все как мертвому припарки, – поделился Кононенко. – И сейчас, мне кажется, все решили уже окончательно забить, мол, давайте пошлем таких уже совершенно отвязных людей. И это прекрасно. Давайте посмотрим, что получится».

Собеседник отметил, что уже видел огромное количество приветственных выступлений разных продюсеров и музыкантов. «Только один Юрий Лоза традиционно ворчал, по поводу того, что Little Big поет по-английски, хотя они поют на тарабарском языке. Лично я присоединяюсь к этому восторженному хору. Если бы выбрали, например Александра Панайотова, было бы гораздо скучнее», – полагает Кононенко.

«Неплохим выбором», который понятен евро-аудитории в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал группу Little Big музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев: «Вопрос только в том, насколько группа попадет в формат Евровидения. Публика везде разная и для кого-то Little Big может показаться чересчур экстравагантной. Но аудитория Евровидения – тоже не монолит».

«Зрители конкурса ценят некую легкомысленность, фриковатость. Всеобщее желание изо всех сил плясать, которое преследует массовую аудиторию в течение последних пяти лет, выводит танцевальную музыку в фавориты», – поделился Легостаев. Если Little Big будут выгодно смотреться на фоне конкурентов, если трек, который скоро обнародуют, действительно будет достойным, и номер не подкачает, то у них довольно высокие шансы, заметил собеседник.

Неожиданную поддержку конкурсантам оказал публицист консервативного направления, обозреватель портала «Царьград» Егор Холмогоров. «Думаю, что это вполне достойный выбор. Из этого, конечно, не следует каких-то высоких оценок для них. Но то, что Россия посылает реально популярную во всем мире молодежную группу с достаточно оригинальным творчеством, – по-моему, хорошо», – сказал Холмогоров газете ВЗГЛЯД. Собеседник отметил, что хотя не понимает музыки Little Big, но их клипы – качественный видеопродукт. «Насколько удачно они выступят на сцене, а не с клипом, честно говоря, не знаю», – добавил Холмогоров. Многое в клипах Little Big сомнительно – например, шутки о русских и водке, заметил собеседник. «Но, – отметил он, – даже у такой, встроенной в западную повестку, группы нашелся хороший клип «Полюшко-поле» с замечательным видеорядом и удачным подбором слов».

Между тем, во вторник стало известно, что в самой группе начались трения. Пиар-менеджер и директор по развитию Little Big Андрей Орехов объявил об уходе из группы после того, как появились сведения о ее поездке на «Евровидение». Телеграм-каналу «Антиглянец» Орехов объяснил, что принял решение, так как путь группы начал расходиться с его представлениями о том, чем он хочет заниматься.

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