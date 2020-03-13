Группа Little Big представила песню для Евровидения

В эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале состоялась премьера клипа группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты в мае представят Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах.

Песня исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре – семь человек, включая четверых постоянных участников группы. Они одеты в костюмы в стиле 1970-х годов с брюками-клеш и двигаются в такт песне, передает ТАСС.

Напомним, Первый канал выбрал питерскую группу Little Big в качестве участника от России на «Евровидение – 2020». Лидер группы Илья Прусикин пообещал удивить поклонников.

Телеведущая Тина Канделаки предсказала победу российской группы на конкурсе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россию представят на «Евровидение» провинциальные гопники.

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