«Евровидение – 2020» отменили

Организаторы «Евровидения» сообщили об отмене музыкального конкурса в 2020 году из-за коронавируса.

«С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить об отмене Eurovision Song Contest в 2020 году в Роттердаме. За последние несколько недель мы изучили несколько альтернативных вариантов проведения... конкурса, однако неизвестность, вызванная распространением COVID-19 в Европе... вынуждает нас принять тяжелое решение», – сообщили организаторы конкурса, передает РИА «Новости».

Конкурс перенесен на 2021 год, он также пройдет в Роттердаме, но уже с новыми номерами и композициями, пишет Star Hit.

Все исполнители, приглашенные в 2020 году, будут приглашены на выступление и в 2021 году, но текущие песни больше не будут использоваться.

Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах должна была представить известная в Европе российская группа Little Big.