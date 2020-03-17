Минобрнауки гарантировало отсутствие последствий перехода на дистанционное обучение

Взгляд
17 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:15  |  vz.ru
Разделы

Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

Мировые рынки, нефть и рубль испытали очередной обвал в понедельник Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
США ошеломили мир очередными беспрецедентными мерами спасения экономики от коронавируса. Последний раз такие шаги американский регулятор предпринимал после банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Однако рынки не поверили в способность США предотвратить мировую рецессию. Они снова обвалились, рубль вслед за падением нефти девальвировал. Даже оптимистичный сценарий выглядит в такой ситуации плохо.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
Перейти а раздел…

Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент

Английское правительство решило поставить над своим народом грандиозный медицинский экспериментФото: REUTERS/Henry Nicholls
Пока другие страны Запада самоизолируются, закрывают школы, отменяют матчи и концерты, Лондон демонстрирует свой особый путь в борьбе с вирусом. Британские власти считают, что спасать нужно только стариков, а большинство остальных жителей пусть себе переболеет «на ногах» – и тогда возникнет долгожданный коллективный иммунитет. Все равно ведь зимой вирус вернется. Но насколько верен такой расчет? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Три первоочередные задачи для будущего президента Абхазии

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
22 марта в Абхазии пройдут внеочередные президентские выборы. Основные кандидаты спорят друг с другом мало, но кампания в два тура будет жёсткой. Играют роль факторы воров в законе, отравления политиков и соотношение институтов и улицы. Подробности...

Давайте отложим ворчание на потом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Цена паники и недоверия в таких обстоятельствах оказывается непомерно высокой – и то, что было в другое время безобидным фрондерством, может обернуться чьим-то заражением и смертью. Вот пандемия закончится – тогда и наворчимся всласть. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Демократия – это не идеалы, а практики

Алексей Алешковский, сценарист
Ностальгия демократической интеллигенции по лихим 90-м – типичная ошибка выживших, которые полагают, что успешный опыт страны описывается их позитивными судьбами, а побочные жертвы были неизбежной ценой за воссоединение с идеалами: лес рубят, щепки летят. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Как защититься от коронавируса

    Россия накажет Белоруссию

    США заразили Китай коронавирусом?

      Перейти а раздел…

      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
      Подробности...

      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
      Подробности...

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

          В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?
          • Да

          • Нет

          • Затрудняюсь ответить

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Депутата Катасонова предложили лишить мандата за нарушение карантина
              Дума решила не рассматривать вопрос запрета наличных денегВласти озвучили пакет мер поддержки экономикиПутин заявил об увеличении числа преступленийФинляндия решила закрыть железнодорожное сообщение с Россией
              В рейтинге надежных российских банков от Forbes сменился лидерМИД рассказал о подготовке к эвакуации россиян из-за рубежаРоссия нарастила вложения в госдолг СШАВ Киеве решено закрыть метро
              Эксперты объяснили причины прекращения дела против российского «Конкорда» в СШАГермания объявила о жестких ограничительных мерах на фоне коронавирусаНа Украине заговорили о приближении дефолтаПухляш поедет вместе с Little Big на «Евровидение»

              Главная тема


              Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент

              «Академик Черский»


              Трубоукладчик проекта «Северный поток – 2» сменил маршрут

              компания «Конкорд»


              Евгений Пригожин пообещал подать иск к США на 50 млрд долларов

              легкое заболевание


              Представитель ВОЗ объяснила отличия нового коронавируса от SARS и MERS

              Видео

              межрасовая рознь


              Расизм остался основой американского общества

              спутник Земли


              Россия и Китай освоят Луну вахтовым методом

              финансовая система


              Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

              бывший ссср


              Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

              Главный проигравший


              Никита Коваленко: Россия нанесла контрудар по экономике США

              Все против нас


              Александр Малькевич: Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

              Демократические ценности


              Алексей Алешковский: Демократия – это не идеалы, а практики

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?

              Минобрнауки гарантировало отсутствие последствий перехода на дистанционное обучение

              17 марта 2020, 14:39

              Текст: Елизавета Булкина

              Версия для печати

              Переход вузов на дистанционное обучение не отразится на зарплатах преподавателей и стипендиях студентов, заверил глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

              «На стипендиях точно нет. На зарплатах мы ставим такую задачу, чтобы все социальные права сотрудников университетов, работников университетов, в первую очередь преподавателей, были защищены в полном объеме. Это не является причиной для изменения оплаты труда преподавателей», – приводит РИА «Новости» слова министра.

              Он отметил, что более половины вузов приняли решение перевести студентов на дистанционное обучение.

              «Сейчас конечно же идет апробация, потому что такого ни разу не было, вы понимаете, 65% вузов, подведомственных министерству науки и высшего образования, на данный момент приняли решение о переходе на дистанционной формат обучения», – сказал Фальков.

              Глава ведомства подчеркнул, что переход везде проходит безболезненно. Министерство ежедневно вырабатывает методические рекомендации, чтобы в краткие сроки наладить полноценную работу.

              На ваш взгляд

               
              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?



              Обсуждение: 69 комментариев

              Фальков добавил, что сейчас для использования доступны 633 онлайн курса, всего ожидается около 1,5 тыс.

              Напомним, министерство науки и высшего образования России рекомендовало российским вузам с 16 марта перевести студентов на дистанционное обучение.  Из-за коронавируса решено также внести изменения в расписание ЕГЭ.

              На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............