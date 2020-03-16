В расписание ЕГЭ решено внести изменения из-за коронавируса

В связи с ситуацией с распространением коронавируса в расписание ЕГЭ будут внесены изменения, срок досрочной сдачи экзамена перенесут, дату определят в ближайшее время, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Отметим, что в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, вводят свободное посещение школ, рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

В России по состоянию на понедельник выявлено 93 случая заболевания коронавирусом. На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.