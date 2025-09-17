Зеленскому предстоят «трудные решения»

Владимир Можегов
Объявит ли Трамп войну империи Сороса
Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?
Дмитрий Дабб
Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд
Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.
Геворг Мирзаян
Израиль выживает ценой всех остальных
Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.