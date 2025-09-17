Объявит ли Трамп войну империи Сороса

Одна – консервативная – половина США шокирована убийством сподвижника Трампа Чарли Кирка, вторая выражает по этому поводу дикую радость. Не только радикалы антифа, но и университетские преподаватели и школьные учителя (!) откровенно празднуют убийство Кирка в соцсетях. «Миллионы левых отпраздновали победу и ясно дали понять, что хотят нашей смерти», констатирует консервативная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Но новые трампистские Штаты с таким положением дел мириться далее не хотят, и кое-где кровожадных преподавателей уже решительно увольняют. Таковы настроения в стране, где политические убийства – не новость, но едва ли когда-либо раньше убийство политика обнажало столь откровенный раскол.

Это переломный момент для страны – такие голоса звучали сразу после убийства, превалируют и сегодня, и это важный сигнал: ощущение судьбоносности времени висит в наэлектризованном воздухе. Принимая же во внимание то, что Америка – страна принципиально эгоцентричная, интересующаяся исключительно собой, не приходится сомневаться, что убийство лидера Turning Point USA, самого влиятельного молодежного консервативного движения, останется здесь новостью номер один надолго.

По своему положению и характеру своей миссии Кирк находился на самом острие гражданской войны, в самой гуще политической борьбы, стоя между враждующими лагерями. То, что его призывы не радикализировать борьбу, сводя споры к мирным дебатам, были встречены пулей – больше, чем политическая трагедия. Смерть героя на боевом посту – настоящий символ. Кроме прочего – символ разрушения того хрупкого равновесия, которое как будто установилось с окончанием драматичной президентской гонки. Тогда тоже все говорили о грядущей гражданской войне. Но Трамп победил, левые и либералы, казалось, смирились с поражением. И вот…

Со смертью Кирка правые обрели свое боевое знамя. А левые? Готовы ли они повторить бунты BLM пятилетней давности и вновь наполнить улицы американских городов хаосом? Повод, кажется, совсем не в их пользу.

Время для США действительно решающее. Юта, где выступал Кирк в тот злополучный день – консервативный штат. Здесь есть смертная казнь, и губернатор Спенсер Кокс уже пообещал, что будет добиваться Тайлеру Робинсону, леваку-трансгендеру и активисту антифа, застрелившему Кирка, смертного приговора.

Но казнят Робинсона или нет – лишь внешняя фабула и интрига, которая, несомненно, будет поддерживать градус противостояния и вражды все время процесса. Настоящий же вопрос и настоящая интрига в другом. Все, конечно, понимают, где настоящие истоки левого радикализма. Всем известно, кто спонсировал бунты BLM пять лет назад, кто тратит гигантские средства на неконтролируемую миграцию и на поддержку леворадикальных банд антифа, вроде тех, с которыми был связан Робинсон. Фонд Сороса – вот главный злодей, во всяком случае, та самая злодейская голова, что торчит на поверхности.

Сам Трамп давно грозился разобраться с «фондом филантропа». Уже в качестве президента он нанес империи Сороса несколько ощутимых ударов. Разгром USAID привел к краху нескольких иностранных проектов и закрытию ряда НКО, находившихся под патронатом отца и сына Соросов.

Но все это, конечно, цветочки. В августе Трамп прямо призвал разобраться с деятельностью дьявольской семейки. И вот – час истины.

Все, кто знаком с ситуацией, прекрасно понимают принципиальность момента: враги смотрят друг другу в глаза. Причем в руках Сороса – бикфордов шнур от бомбы уличного хаоса, которым могут по мановению его руки взорваться американские города, и крайне внушительное либеральное лобби за спиной.

В свою очередь, Трампу убийство Кирка дает карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? Вот о чем, вероятно, размышляют сейчас многие. И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

Еще до того, как вновь стать президентом, Трамп грозился Сороса посадить. На днях в интервью Fox News, обсуждая убийство Кирка, он снова назвал Сороса психопатом, разжигающим леворадикальные бунты, снова пообещал посадить главу клана и подвергнуть всю сеть соросовских НКО расследованиям в рамках закона RICO, созданного для борьбы с организованной преступностью. «Сорос должен оказаться в тюрьме, поскольку его деятельность подпадает под закон RICO», – сказал Трамп. Угроза выглядит достаточно серьезной, вопрос – хватит ли у Трампа сил?

И здесь же возникает второй вопрос: не пора ли «революции здравого смысла», объявленной Трампом, обеспечить себя поддержкой снизу?

Организация Turning Point USA, созданная Кирком тринадцать лет назад, имеет свои ячейки более чем в 800 колледжах США. Со смертью главы организация скорее окрепнет, обретя своего мученика. «Гнев, который вы сейчас чувствуете, должен превратиться в активизм», – говорит один из лидеров Turning Point Action Тайлер Бойер в программе Стива Бэннона «Военная комната».

Разумеется, призыв этот будет услышан. Но вопрос стоит гораздо острее: способны ли консерваторы объединиться в самом широком смысле этого слова? Объединиться в общенациональный консервативный фронт, создание которого давно напрашивается? Время для этого самое что ни на есть подходящее. Трампу, чтобы его консервативная революция победила, нужна широкая поддержка масс, причем поддержка активная. Американские правые хорошо вооружены и готовы с оружием в руках защищать свои дома. Но вот готовы ли они, осознав общенациональную ответственность, выйти на защиту всей страны от леворадикальной чумы? Это отдельный большой вопрос и об этом стоит, наверное, как-нибудь поговорить отдельно.

Другой выход предлагает уже упомянутая выше конгрессвумен Марджори Тейлор Грин: «Честно говоря, я хочу мирного национального развода. Наша страна зашла слишком далеко в своем разделении, и никто более не чувствует себя в безопасности».

Смерть Кирка она называет началом «духовного возрождения Америки, созидающего царство Христа». Но такое возрождение возможно, продолжает Грин, лишь в консервативном мире. Демократы, если только они опять придут к власти, «вернут все в прежнее русло».

Выход «развода» соблазнительный, но едва ли возможный. Если Америка к нему и придет, то лишь остановившись перед реальной бездной очень большой крови, или же, скорее, пройдя через эту бездну.

Пока же Трамп, отвечая на убийство своего соратника, расширяет ареол объявленной им военно-полицейской операции с участием сил нацгвардии. Теперь это уже Чикаго, Вашингтон, Новый Орлеан, Балтимор, а также Мемфис в Теннесси. Поход против преступности внутри страны подкрепляется решительными действиями снаружи. На днях в Мексиканском заливе была уничтожена еще одна лодка, перевозящая наркотики. Разумеется, многие недовольны столь решительными «монархическими» действиями Трампа в обход Конгресса. Но сам «монарх», похоже, все ближе к объявлению собственной специальной военной операции против наркокартелей.

Что ж, консервативная революция Трампа в Америке продолжается. Более того, революция выходит за границы страны. Объявление войны империи Сороса (вслед за разгромом USAID) могло бы сделать ее по-настоящему мировой.