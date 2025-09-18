Политолог назвала главные темы следующих выборов в Госдуму

Политолог Федорова: На выборах в Госдуму 2026 года тема экономики станет ключевой

Tекст: Андрей Резчиков

На следующих выборах в Госдуму, которые запланированы в России в 2026 году, у партий будет несколько ключевых темы, считает политолог Анна Федорова. «В 2026 году ключевыми станут вопросы повышения эффективности бюджетных процессов и в целом экономическая повестка. Мы входим в период, когда для партий это будет крайне важно», – прогнозирует эксперт. Кроме того, по ее словам, среди приоритетов будут демография, поддержка участников СВО, платформенная экономика, развитие территорий и малых городов, а также защита от различного рода мошенничества и фейков.

При разности подходов к решению тех или иных задач развития страны парламентские партии во время общения с главой государства демонстрируют готовность к диалогу. «Как подчеркнул президент в ходе встречи, по базовым вопросам между ними существует консенсус», – отметила Федорова. –

«Работа в парламенте носит коллегиальный характер, и у нас ничего не разваливается, как во Франции, где за последние полтора года сменилось четыре правительства».

В то же время, по мере приближения выборов, все острее будет вставать вопрос о том, чем партии отличаются друг от друга. «То есть они будут, что называется, искать «свое лицо» в рамках обозначенных тем», – резюмировала Федорова.

В четверг президент России Владимир Путин Владимир Путин провел встречу с руководителями парламентских фракций. Глава государства поздравил присутствующих с началом работы Госдумы в рамках осенней сессии и с прошедшими на прошлой неделе выборами. «Все парламентские партии подтвердили свой высокий статус и показали, что пользуются доверием со стороны своих избирателей. Это очень важно, потому что это гарантирует нам политическую стабильность. В современных условиях это имеет непреходящее значение», – сказал Путин.

Президент также поблагодарил избирателей, «которые пришли на избирательные участки даже в тех местах, где это было непросто и опасно». Что касается предстоящей сессии Госдумы, то среди приоритетов Путин обозначил сохранение макроэкономической стабильности в экономике, исполнение социальных обязательств, в том числе поддержку «наших военнослужащих и членов их семей».

«Знаю, что в ваши ряды вливаются как раз участники боевых действий. Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в центре, в Государственной Думе, в федеральных органах власти. Я уже многократно говорил и знаю, что вы поддерживаете такой подход. Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это будет наша смена. Вот об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете именно таких людей», – сказал глава государства.