Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало российским вузам с 16 марта перевести студентов на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий приказ подписал глава ведомства Валерий Фальков, передает РИА «Новости».

«Рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобрнауки отметили, что это необходимо для защиты здоровья обучающихся и работников образовательных организаций. Отмечается, что в ведомтсве создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

На текущий момент в России зафиксировано 63 заболевших коронавирусом.

Напомним, ранее в Москве запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД