«Ветераны России» предложили переименовать Волгоград в Сталинград

«Ветераны России» предложили вернуть Волгограду имя Сталинград

Tекст: Валерия Городецкая

В письме отмечается, что возврат исторического названия необходим для восстановления справедливости и повышения узнаваемости города среди туристов, передает РИА «Новости».

Авторы инициативы подчеркнули, что Сталинград занимает уникальное место в мировой истории и не нуждается в дополнительных разъяснениях, в отличие от Волгограда или Царицына. По их мнению, переименование повысит престиж города и его статус как символа Победы.

Движение также предложило рассмотреть вопрос о придании городу федерального значения и создании на его территории патриотического кластера международного уровня. В документе отдельно указано, что «Ветераны России» готовы заняться организационной работой по формированию концепции этого проекта в сотрудничестве с общественными, научными и экспертными организациями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.