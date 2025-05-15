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«Ветераны России» предложили переименовать Волгоград в Сталинград
«Ветераны России» предложили вернуть Волгограду имя Сталинград
Общественное движение «Ветераны России» направило обращения к президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко о переименовании Волгограда в Сталинград.
В письме отмечается, что возврат исторического названия необходим для восстановления справедливости и повышения узнаваемости города среди туристов, передает РИА «Новости».
Авторы инициативы подчеркнули, что Сталинград занимает уникальное место в мировой истории и не нуждается в дополнительных разъяснениях, в отличие от Волгограда или Царицына. По их мнению, переименование повысит престиж города и его статус как символа Победы.
Движение также предложило рассмотреть вопрос о придании городу федерального значения и создании на его территории патриотического кластера международного уровня. В документе отдельно указано, что «Ветераны России» готовы заняться организационной работой по формированию концепции этого проекта в сотрудничестве с общественными, научными и экспертными организациями.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.