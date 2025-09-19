Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.13 комментариев
Женщина погибла в результате украинского обстрела Запорожской области
В результате украинского массированного обстрела Васильевского муниципального округа погибла женщина, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа». – сообщил Балицкий в Telegram.
Под обстрел попал многоквартирный жилой дом. Погибла женщина 1983 года рождения. Угроза новых обстрелов сохраняется, предупредил Балицкий.
