Путин отметил отсутствие признаков рецессии в России

Путин: Угроза рецессии в России отсутствует
Угроза рецессии в России в ближайшее время отсутствует, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий.
По его словам, текущая ситуация на рынке труда свидетельствует о стабильности и минимизации рисков экономического спада, передает ТАСС.
«Я думаю, что все-таки до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит», – сказал Путин.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что в российской экономике отмечается неравномерный, но продолжающийся рост после периода перегрева, признаки рецессии отсутствуют.