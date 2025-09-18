Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в российской экономике

Tекст: Вера Басилая

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на Московском финансовом форуме, что рецессии в российской экономике не наблюдается, передает ТАСС.

Она объяснила, что не стоит путать рецессию с замедлением темпов экономического развития.

«Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается», – заявила Набиуллина.

По словам Набиуллиной, оперативные данные за лето показывают продолжающийся рост экономики, хотя и более умеренными темпами, что, по ее мнению, является естественным после периода перегрева. Она добавила, что наблюдаются признаки активизации потребительской активности и спроса.

Глава Банка России также отметила, что неравномерность роста в экономике связана с происходящей структурной перестройкой. Она подчеркнула, что сейчас в разных секторах наблюдается неодинаковая динамика, что отражает структурные изменения.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что замедление российской экономики было неизбежным и прогнозировалось заранее.

Мишустин обозначил инфляцию ключевым приоритетом при формировании бюджета.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул приоритет плавного замедления экономики для поддержания стабильных макроэкономических показателей и сдерживания инфляции.

Сообщалось, что инфляция по сравнению с концом 2024 года замедлилась, но целевой уровень в 4% пока не достигнут.