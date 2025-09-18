Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.2 комментария
Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в российской экономике
В российской экономике отмечается неравномерный, но продолжающийся рост после периода перегрева, признаки рецессии отсутствуют, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на Московском финансовом форуме, что рецессии в российской экономике не наблюдается, передает ТАСС.
Она объяснила, что не стоит путать рецессию с замедлением темпов экономического развития.
«Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается», – заявила Набиуллина.
По словам Набиуллиной, оперативные данные за лето показывают продолжающийся рост экономики, хотя и более умеренными темпами, что, по ее мнению, является естественным после периода перегрева. Она добавила, что наблюдаются признаки активизации потребительской активности и спроса.
Глава Банка России также отметила, что неравномерность роста в экономике связана с происходящей структурной перестройкой. Она подчеркнула, что сейчас в разных секторах наблюдается неодинаковая динамика, что отражает структурные изменения.
Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что замедление российской экономики было неизбежным и прогнозировалось заранее.
Мишустин обозначил инфляцию ключевым приоритетом при формировании бюджета.
Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул приоритет плавного замедления экономики для поддержания стабильных макроэкономических показателей и сдерживания инфляции.
Сообщалось, что инфляция по сравнению с концом 2024 года замедлилась, но целевой уровень в 4% пока не достигнут.