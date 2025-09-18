  • Новость часаВ Подмосковье вскрыли пособников украинских колл-центров
    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    Верховный лидер Афганистана запретил интернет
    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября
    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге
    Трамп объявил «Антифа» террористической организацией
    Bloomberg: Европа становится территорией безвластья
    Спецслужбы Польши признали поражение жилого дома ракетой из F-16
    Прямую линию с Путиным назначили на декабрь
    Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    2 комментария
    Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    4 комментария
    Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    7 комментариев
    18 сентября 2025, 11:14 • Новости дня

    Набиуллина заявила об отсутствии рецессии в российской экономике

    Tекст: Вера Басилая

    В российской экономике отмечается неравномерный, но продолжающийся рост после периода перегрева, признаки рецессии отсутствуют, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на Московском финансовом форуме, что рецессии в российской экономике не наблюдается, передает ТАСС.

    Она объяснила, что не стоит путать рецессию с замедлением темпов экономического развития.

    «Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается», – заявила Набиуллина.

    По словам Набиуллиной, оперативные данные за лето показывают продолжающийся рост экономики, хотя и более умеренными темпами, что, по ее мнению, является естественным после периода перегрева. Она добавила, что наблюдаются признаки активизации потребительской активности и спроса.

    Глава Банка России также отметила, что неравномерность роста в экономике связана с происходящей структурной перестройкой. Она подчеркнула, что сейчас в разных секторах наблюдается неодинаковая динамика, что отражает структурные изменения.

    Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что замедление российской экономики было неизбежным и прогнозировалось заранее.

    Мишустин обозначил инфляцию ключевым приоритетом при формировании бюджета.

    Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул приоритет плавного замедления экономики для поддержания стабильных макроэкономических показателей и сдерживания инфляции.

    Сообщалось, что инфляция по сравнению с концом 2024 года замедлилась, но целевой уровень в 4% пока не достигнут.

    17 сентября 2025, 18:22 • Новости дня
    Решетников объявил о переходе России к модели возвратной миграции

    Решетников сообщил о внедрении модели возвратной миграции для трудовых мигрантов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия внедряет новую стратегию возвратной миграции, при которой иностранные работники будут приезжать на короткий срок и уезжать после завершения трудового контракта, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    Переход России к возвратной миграции озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС. Министр пояснил, что страна на длительный период будет использовать новый подход в привлечении трудовых мигрантов, ориентируясь на схему временного пребывания – заработал и покинул страну.

    Решетников отметил, что рынок труда изменился благодаря платформенной экономике, позволив эффективнее использовать разные формы занятости. Он подчеркнул, что экономика страны растет при рекордно низкой безработице, которая снизилась с менее 3% в 2023 году до 2,2% в текущем году.

    «В последние годы экономика растет при аномально низкой безработице. Рост в 2023 и 2024 году был более 4% в год, при этом безработица уже в 2023 году снизилась до менее чем 3%, а сейчас 2,2%, но экономика продолжает рост. Экономика научилась справляться с этими ограничениями, связанными с кадрами. Во многом это связано с тем, что рынок труда сильно изменился. В основе этих изменений – платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее вовлекать труд в разных формах», – заявил глава Минэкономразвития.

    В текущей демографической ситуации, отметил министр, стране необходимо привлекать мигрантов для решения проблемы нехватки кадров, однако подход к миграционной политике теперь будет базироваться на принципах возвратности. Дополнительно Решетников сообщил о приоритетном внимании к росту производительности труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что борьба с нелегальной миграцией станет главным вопросом работы Госдумы осенью.

    Российские правоохранительные органы получили возможность быстрее выявлять попытки мигрантов обойти запрет на въезд путем смены персональных данных.

    Комментарии (21)
    17 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине

    Зеленский: Еще год конфликта обойдется Украине в 120 млрд долларов

    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Он уточнил, что половина этой суммы должна быть обеспечена украинским бюджетом, а оставшиеся средства необходимо получить извне, передает ТАСС.

     «Цена одного года – 120 млрд. 60 – это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. План «А» для нас – это завершить войну, план «Б» – найти 120 млрд», –  сказал он на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой.

    Ранее глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро.

    Напомним, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь.

    Комментарии (15)
    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 13:17 • Новости дня
    Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным

    Песков сообщил о координации Герасимовым СВО вместо участия в учениях

    Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Генштаба Валерий Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025» в Нижегородской области, поскольку координирует проведение спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Причину отсутствия начальника Генштаба Валерия Герасимова на учениях «Запад-2025» с участием Владимира Путина разъяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заявил: «Нет, глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Идет специальная военная операция. И общую координацию руководства этой операцией, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба».

    Песков добавил, что Путин положительно оценил ход и результаты учений «Запад-2025». По его словам, «в целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений».

    Также пресс-секретарь сообщил, что форма, в которой Путин прибыл на учения, не является новой. Президент ранее посещал штабы группировок в похожей военной форме во время инспекции хода спецоперации на Украине.

    Учения «Запад-2025» проходили на полигоне Мулино и стали итоговым этапом подготовки вооруженных сил России и Белоруссии в 2024 году. В маневрах приняли участие воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России ознакомился с новейшими образцами техники и вооружения на учениях «Запад-2025», включая разработки Центра беспилотных систем.

    Руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин представил президенту экспозицию новых вооружений.

    Владимир Путин осмотрел на полигоне Мулино более 400 образцов вооружения, из которых 125 уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    На совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Комментарии (29)
    17 сентября 2025, 13:57 • Новости дня
    Аудитория Max превысила 35 млн пользователей

    Tекст: Вера Басилая

    Аудитория платформы Max достигла 35 млн пользователей, при этом ежедневно осуществляется свыше 15 млн звонков через этот сервис, сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

    Генеральный директор VK Владимир Кириенко представил свежие данные о развитии цифровой платформы Max, сообщает IT News. По его словам, аудитория сервиса на сегодня превысила 35 млн пользователей. Ежедневно через Max совершается более 15 млн звонков.

    «Эти цифры подтверждают устойчивый рост интереса к Max и свидетельствуют о том, что сервис становится важной частью повседневной коммуникации миллионов людей», – заявил Кириенко.

    Max продолжает активно развиваться, расширять функциональные возможности и укреплять позиции среди ведущих цифровых сервисов в России.

    Ранее компания-разработчик приложения VK указывала, что аудитория Мах превысила 30 млн человек.

    Платформа Max запустила цифровой ID для подтверждения возраста и статуса.

    В мессенджере Max открылся официальный канал президента России Владимира Путина.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    Минторг США запретил «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство торговли США не разрешило авиакомпании «Белавиа» выполнять рейсы на самолетах Boeing в Россию и еще ряд стран.

    Ведомство указало, что запрет распространяется также на Кубу, Иран, КНДР и Сирию. При этом, если потребуется, перевозчик может запросить разовое разрешение для полетов по этим направлениям, передает ТАСС.

    «Белавиа» вправе использовать упомянутые воздушные суда для внутренних рейсов в Белоруссии, а также для перелетов в те страны, которые не попали в список ограничений министерства. Кроме того, авиакомпания имеет право проводить техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт самолетов Boeing.

    Ранее в США заявили о снятии санкций с авиакомпании «Белавиа».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что облегчение санкционного давления со стороны США поможет экономике страны и заметно скажется на жизни граждан.

    Комментарии (15)
    17 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне специальной военной операции, наиболее напряженная обстановка сохраняется на Красноармейском направлении, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр».

    Герасимов отметил, что противник перебросил на Красноармейское направление дополнительные силы в ущерб остальным участкам, передает ТАСС. Герасимов лично проинспектировал группировку «Центр» на Красноармейском направлении и заслушал доклады командиров подразделений о текущей обстановке. По его словам, группировка «Запад» продолжает развивать наступление в Купянске, а штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске.

    Начальник Генштаба добавил, что российские войска вошли в Плешеевку, а бои на Александро-Калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки. ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, бои продолжаются в Ямполе.

    Группировка «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, также продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025» в Нижегородской области, поскольку координирует проведение спецоперации на Украине.

    В июле Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр».

    Комментарии (13)
    17 сентября 2025, 22:47 • Новости дня
    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября

    Пушков сообщил о подозрениях сенатора США в контролируемом подрыве башен-близнецов

    Пушков: Сенатор США связал администрацию Буша с терактами 11 сентября
    @ Richard Drew/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор-республиканец Рон Джонсон публично заявил, что администрация Джорджа Буша-младшего могла иметь отношение к террористической атаке на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года, а обрушение башен было контролируемым подрывом, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон выразил сомнения относительно официальной версии событий 11 сентября 2001 года, предположив, что администрация Буша-младшего могла быть причастна к теракту,сообщил Пушков в Telegram-канале .

    По словам Пушкова, Джонсон заявил, что обрушение башен Всемирного торгового центра было похоже на «контролируемый подрыв». Сенатор также напомнил о загадочном разрушении здания Building 7, которое находилось в нескольких кварталах от башен и не подвергалось удару самолета.

    По словам Джонсона, Building 7 «аккуратно сложилось» вскоре после основной трагедии, а официальных объяснений причин его обрушения до сих пор не представлено, пишет Пушков. Он отметил, что обстоятельства падения этого здания не были подробно рассмотрены ни в официальных расследованиях, ни в публичных заявлениях властей. В американских леволиберальных и мейнстрим СМИ обсуждение этой темы считается табу, а тех, кто задает вопросы об этом, зачастую обвиняют в распространении теорий заговора.

    «Я знаю, что у многих людей есть свои теории на сей счет. Некоторые могут быть безумны. Но я не отвергаю их, поскольку так много информации было утаено, а также потому, что столь много законных вопросов не только не получили ответа, но любой, кто задает их, подвергается очернению за это», – заявил Джонсон.

    Ранее американец Дэниэл Мартиндейл, поддержавший ВС России, заявил на пресс-конференции, что правительство США несет ответственность за теракты 2001 года.

    Напомним, два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне – 189 человек, в Пенсильвании – 44 человека.

    Комментарии (14)
    18 сентября 2025, 03:53 • Новости дня
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив о том, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.

    «Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны МОК и имеют одинаковые права. Оба блюдут Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов», – цитирует портал Marca ответ МОК.

    МОК приводит в качестве примера последние Олимпийские игры в Париже, где  команды обеих делегаций участвовали, а их спортсмены мирно сосуществовали под одной крышей в Олимпийской деревне.

    Давление на МОК с целью принятия возможных мер против Израиля основано на том, что уже произошло, когда он ввел санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии после начала украинского конфликта.

    Кроме того, олимпийский орган постановил ряд требований, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены для участия в Париже в 2024 году в качестве нейтральных спортсменов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, испанский премьер-министр Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в  подстрекательстве к геноциду в секторе Газа.

    Комментарии (18)
    17 сентября 2025, 14:35 • Новости дня
    Прокуратура решила проверить сообщения о пытках школьницы ершиком в Приморье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Приморском крае прокуратура начала проверку информации о возможных пытках восьмилетней ученицы в туалете одной из местных школ.

    Информация о том, что девятиклассники измывались над ученицей младших классов с помощью ершика в школьном туалете, распространилась в соцсетях, передает РИА «Новости».

    По сообщениям очевидцев, дети также пытались душить пострадавшую.

    Подружки младшеклассницы позвали на помощь учителей, которые в итоге остановили издевательства.

    В региональном надзорном ведомстве сообщили, что действия сотрудников школы проверят на предмет своевременного реагирования и обеспечения безопасности учеников. В прокуратуре подчеркнули, что особое внимание уделяется профилактике буллинга.

    По словам матери пострадавшей, руководство школы якобы пыталось скрыть произошедшее, однако официального подтверждения этих данных пока нет.

    В апреле глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по делу о систематических издевательствах над девятилетней девочкой в поселке в Тверской области.

    До этого в одной из московских школ около 40 подростков-мигрантов избили трех учеников.

    Комментарии (6)
    17 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него

    Tекст: Вера Басилая

    В торговом центре Вроцлава мужчина ранил румына из пневматического пистолета и избил его, выкрикивая антииукраинские лозунги, сообщает Wyborcza.

    В торговом центре Вроцлава произошел инцидент, когда местный житель Михаил Ф. выстрелил в мужчину из пневматического пистолета, приняв его за гражданина Украины, передает Lenta.ru. Пострадавшим оказался гражданин Румынии, который получил ранение в лицо.

    После выстрела нападавший начал избивать пострадавшего и, по данным издания, выкрикивал: «Я ненавижу украинцев» и требовал, чтобы тот «уехал домой».

    Злоумышленника задержали на месте происшествия. Ему предъявят обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, за что грозит до 20 лет лишения свободы по польскому законодательству.

    Ранее посол Украины заявил о росте раздражения поляков по отношению к украинским беженцам.

    Житель американского штата Северная Каролина напал на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в вагоне метро.

    Комментарии (8)
    17 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    Трамп во время визита в Британию похлопал короля Карла III по спине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время визита в Британию несколько раз положил руку на спину короля Карла III, что попало в эфир американских телеканалов.

    Один из случаев произошел перед началом военной церемонии в Виндзорском замке, где Трамп похлопал монарха по спине во время подъема на помост, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал CNN отмечал, что Трамп во время первого государственного визита в 2019 году приобнял королеву Елизавету II после тоста, однако тогда Букингемский дворец не выразил недовольства этим поступком.

    Сейчас Трамп находится в Британии со вторым государственным визитом. В ближайшую среду в Лондоне намечена масштабная акция против визита американского президента, аналогичная протестам 2019 года.

    В понедельник Bloomberg анонсировало второй государственный визит Трампа в Британию.

    В 2019 году после первого визита Трампа в Британию королева Елизавета II рассказала главе правительства Австралии Скотту Моррисону о том, что американский президент «испортил ей лужайку».

    Комментарии (13)
    17 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Глава МИД Польши отверг идею переноса посольства России в Варшаве

    Глава МИД Польши Сикорский назвал неправомочным перенос посольства России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что инициатива оппозиции о переносе российского посольства в Варшаве противоречит международным конвенциям, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал предложение председателя оппозиционной партии «Право и справедливость» о переносе посольства России подальше от правительственных зданий, сообщает ТАСС. По его мнению, данная инициатива не соответствует юридическим нормам.

    Сикорский заявил, что решение Сейма не может служить правовой основой для подобных действий. Он также отметил, что этот вопрос сложнее, чем кажется, поскольку в международных отношениях действуют Венская конвенция и ряд других соглашений.

    Глава МИД Польши подчеркнул, что соблюдение международных обязательств требует учитывать положения международных конвенций, регулирующих деятельность дипломатических миссий.

    Ранее консульство Польши закрылось в Калининграде. Генеральное консульство России в Кракове ранее прекратило работу.

    Польша ранее отказалась признавать ряд объектов собственностью России.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге

    ФСБ задержала агентов Украины за подготовку покушения в Петербурге

    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге задержали троих россиян при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия с помощью самодельной бомбы, исполнитель переоделся в пенсионерку, чтобы подложить взрывное устройство, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Задержаны граждане России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, они, по версии следствия, готовили теракт против главы одного из оборонных предприятий, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Агенты планировали подорвать его автомобиль с помощью самодельной бомбы. Двое из задержанных следили за будущей жертвой, изучали маршруты. Они через тайник на кладбище передали исполнителю взрывное устройство.

    Исполнитель переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки двинулся к месту преступления. Он был задержан при попытке минирования автомобиля.

    В ходе опросов задержанные дали признательные показания о подготовке теракта и сотрудничестве с киевским режимом через мессенджер Telegram.

    Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные заключены под стражу.

    Продолжаются следственные действия для возможной дополнительной квалификации обвинения по статьям о создании террористического сообщества, участии в террористической организации и государственной измене. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

    Ранее в Астрахани ФСБ задержала выходца из Северной Африки, его подозревают в передаче секретных сведений украинской разведке.

    В Подмосковье силовики задержали местного жителя за перевод денег на счета ВСУ.

    Комментарии (23)
    17 сентября 2025, 18:15 • Новости дня
    Британская делегация УЕФА предложила переименовать приз имени Льва Яшина
    Британская делегация УЕФА предложила переименовать приз имени Льва Яшина
    @ Александр Макаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Британии на заседании исполкома УЕФА предложили изменить название приза лучшему вратарю года, который сейчас носит имя Льва Яшина.

    Во время заседания исполкома УЕФА в Тиране британская делегация подняла вопрос о персональных наградах для футболистов, передает Sport24. На обсуждение был вынесен приз France Football для лучшего вратаря года, который назван в честь Льва Яшина.

    По информации издания, представители Британии предложили переименовать эту награду и рассмотреть возможность назвать ее в честь других известных голкиперов – Гордона Бэнкса или Дино Дзоффа.

    Лев Яшин является единственным в истории футбола вратарем, который удостоился «Золотого мяча», получив этот трофей в 1963 году.

    Ранее легендарный вратарь Лев Яшин удостоился звания лучшего голкипера в истории футбола по итогам рейтинга Международной федерации футбольной истории и статистики, опередив Джанлуиджи Буффона и Мануэля Нойера.

    Комментарии (16)
    17 сентября 2025, 16:33 • Новости дня
    Депутат назвала «нежизнеспособной» инициативу об увеличении отпуска до 35 дней

    Депутат Бессараб: Предложение о 35-дневном отпуске непросчитанное

    Депутат назвала «нежизнеспособной» инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Россияне имеют право на 28-дневный оплачиваемый отпуск, еще 14 дней являются праздничными. В результате в среднем россияне работают 18 дней в месяц, сказала газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Поэтому она выразила сомнения в перспективах принятия инициативы об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней.

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, сразу после того, как ее внесут в правительство. По его словам, необходимо посмотреть все аспекты, после чего будет дан официальный отзыв.

    «Конечно, правительство обязано рассмотреть любую инициативу, которая подается депутатами Государственной думы. Но не думаю, что эта – жизнеспособна ввиду своей непросчитанности. У нас очень хорошее положение по количеству дней оплачиваемого трудового отпуска в сравнении с европейскими и азиатскими странами», – говорит Бессараб.

    По ее словам, в России со времен Советского союза удалось сохранить 28-дневный отпуск дляработающих в стандартных условиях. А в Великобритании, Германии, Италии, Польше и Нидерландах минимальный оплачиваемый отпуск составляет 20 дней, в Австрии, Швеции, Финляндии, Франции и Испании – 25, в Португалии – 22, Японии – 10, Южной Кореи – 15, а в Индии –  12. В Китае отпуск зависит от стажа работы и варьируется от 5 до 15 дней, пояснила депутат.

    «У нас 14 календарных праздничных дней в производственном календаре. И если они выпадают на соответствующие выходные дни, то у нас увеличивается количество дней отдыха. Итого у нас на текущий 2025 год – 247 рабочих дней, из которых надо вычесть еще 28 календарных дней отпуска. В результате мы работаем 219 дней, а если дважды сходить на больничный, то и того меньше. Но даже без больничных среднее количество рабочих дней в месяц у нас составляет чуть больше 18 дней», – рассуждает собеседница.

    Кроме того, добавляет она, если рабочие условия отклоняются от нормальных, дополнительно предусматривается оплачиваемый отпуск. Его, к слову, нельзя взять компенсацией, а можно только «отгулять». И это правильно, считает депутат, потому что, работникам со сложными условиями труда требуется большее время на восстановление. Например, педагоги отдыхают больше в связи с повышенными психофизиологическими нагрузками, а экипажи летных судов имеют для отдыха 72 календарных дня из-за нестандартных условий работы.

    Ранее в Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 календарных дней. Зампредседателя Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов инициативу поддержал.

    Комментарии (11)
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Пентагон разработал проект системы ПРО «Золотой купол»
    Мерц заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев
    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе
    Шоу Джимми Киммела на время приостановили после слов о Чарли Кирке
    Обвиняемый в получении взяток экс-мэр Вологды умер в больнице

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство

    Десятки тысяч человек каждый месяц дезертируют из ВСУ – и это лишь по открытым, весьма заниженным данным. «Некоторые оставившие часть уходят в Карпатские горы, роют землянки и живут там – ждут окончания войны», – рассказывают эксперты, указывают на падение морального духа в рядах ВСУ и объясняют, на чем при всем этом пока еще держится украинская оборона. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
