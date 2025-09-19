  • Новость часаПодземные толчки силой до 7 баллов зафиксировали в Петропавловске-Камчатском
    Зеленский оставил Украину без официантов
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Протестующие в Париже спели песню на мотив «Катюши»
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    Во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек
    Анонсировано заседание СБ ООН по Газе и Украине
    Трамп не счел ошибкой приглашение Путина на Аляску
    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку
    СМИ: Герасимову продлили срок службы на пять лет
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    7 комментариев
    19 сентября 2025, 00:18 • Новости дня

    День оружейника отмечают в России

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу, 19 сентября, в России отмечают День оружейника – профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности.

    День оружейника был установлен указом президента России от 3 декабря 2011 года. Выбор даты связан с православным днем памяти архангела Михаила, который считается покровителем небесного воинства.

    Кроме того, 19 сентября во всем мире отмечается день рождения смайлика. 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона из Питтсбурга Скотт Фалман впервые предложил использовать последовательность символов :-) в качестве смайлика в электронных сообщениях.

    Также 19 сентября отмечают день рождения домена .SU и День секретаря.

    18 сентября 2025, 16:55 • Новости дня
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что вопрос возможного возвращения Волгограду имени Сталинград следует рассматривать, учитывая мнение жителей.

    По его словам, решение должно приниматься самими жителями города. «Надо подумать. Местные жители решают», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул важность деполитизации темы роли Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне. Он отметил, что нельзя забывать личный вклад Сталина, несмотря на существовавшие репрессии.

    «Много было проблем, связанных с репрессиями, – это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал он.

    В мае общественное движение «Ветераны России» направило обращения к президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко о переименовании Волгограда в Сталинград.

    Ранее Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

    Комментарии (53)
    18 сентября 2025, 12:38 • Новости дня
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев

    Политолог Рар: Преклонение перед Израилем – в генах правящей элиты современной Германии

    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    @ Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях. Так сложилось, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Фридрих Мерц на фоне попыток Европы изолировать Израиль заявил о невозможности хорошего будущего Германии без евреев.

    «Фридрих Мерц во время церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене расплакался. Произошло ли это из-за избытка чувств или было расчетливым действием, чтобы понравиться элитам и получить хвалу в мейнтримных СМИ?», – риторически отметил германский политолог Александр Рар.

    Как бы то ни было, канцлер Германии придерживается действующей в стране идеологии, добавил он. «Все политики ФРГ придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях, каяться в совершенных против народа злодеяниях. Преклонение перед Израилем – в генах каждого члена немецкой правящей элиты. Без этого в стране просто невозможно построить карьеру», – пояснил собеседник.

    Более того, это одно из требований США и стран Европы, продолжил эксперт. «Немцам сплошь и рядом напоминают, что их «вернули» в европейскую семью только из-за чистосердечного покаяния за совершенные грехи Третьего рейха», – указал Рар. По его словам, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны о гитлеровских преступлениях «мельком позабыли», но «моральное наказание» за Холокост будет нести – во всяком случае формально – еще как минимум нынешнее поколение немцев.

    Примечательно в этой связи то, что немецкие элиты испытывают чувство вины перед евреями в большей степени, нежели перед народами СССР, «против которых Германия вела войну на уничтожение», сказал аналитик. «Во времена холодной войны политики сопоставляли Советский союз с гитлеровским тоталитаризмом, и в западном менталитете это осталось. Мерц вырос в этой ненависти к СССР», – напомнил политолог.

    «К сожалению, такой менталитет сегодня преобладает в правящих и интеллектуальных кругах не только немцев, но и европейцев в целом. В школах и университетах Европы с давнего времени рассказывают об ужасах Холокоста. Однако об убитых советских гражданах в военные годы вспоминать там не принято», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у Германии без живущих в ней евреев не может быть хорошего будущего. «Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране», – сказал он, выступая на мероприятии, организованном Центральным советом евреев.

    Политик считает, что критика Израиля допустима, но она не должна служить поводом для антисемитизма. «Наша страна страдает духовно, когда эта критика становится поводом для ненависти к евреям или когда она даже приводит к требованиям, чтобы Федеративная Республика отвернулась от Израиля», – сказал Мерц.

    Канцлер Германии отметил, что потрясен новой вспышкой антисемитизма и испытывает стыд как немец и представитель послевоенного поколения. По его словам, долгом Берлина остается выполнение обещания «никогда больше». «С этого момента я объявляю войну всем формам старого и нового антисемитизма в Германии от имени всего федерального правительства ФРГ», – подчеркнул политик.

    Напомним, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готова рассмотреть вопрос санкций против «экстремистских министров» Израиля и частичное приостановление торговых элементов соглашения ЕС–Израиль. Это вызвало раскол среди политиков Германии. Берлин отказался поддержать введение санкций ЕС против еврейского государства.

    «Повернуться спиной к Израилю не может быть вариантом для Германии. Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии пересмотрит свою позицию и отзовет свои заявления», – заявил лидер ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн. По его мнению, давление на Израиль лишь сыграет на руку ХАМАС и не приблизит мир.

    В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. На этом фоне международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия правительства Биньямина Нетаньяху и израильских военных в анклаве геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль пошел на риск превращения в КНДР.

    Комментарии (13)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге

    ФСБ задержала агентов Украины за подготовку покушения в Петербурге

    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге задержали троих россиян при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия с помощью самодельной бомбы, исполнитель переоделся в пенсионерку, чтобы подложить взрывное устройство, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Задержаны граждане России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, они, по версии следствия, готовили теракт против главы одного из оборонных предприятий, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Агенты планировали подорвать его автомобиль с помощью самодельной бомбы. Двое из задержанных следили за будущей жертвой, изучали маршруты. Они через тайник на кладбище передали исполнителю взрывное устройство.

    Исполнитель переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки двинулся к месту преступления. Он был задержан при попытке минирования автомобиля.

    В ходе опросов задержанные дали признательные показания о подготовке теракта и сотрудничестве с киевским режимом через мессенджер Telegram.

    Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные заключены под стражу.

    Продолжаются следственные действия для возможной дополнительной квалификации обвинения по статьям о создании террористического сообщества, участии в террористической организации и государственной измене. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

    Ранее в Астрахани ФСБ задержала выходца из Северной Африки, его подозревают в передаче секретных сведений украинской разведке.

    В Подмосковье силовики задержали местного жителя за перевод денег на счета ВСУ.

    Комментарии (38)
    18 сентября 2025, 03:53 • Новости дня
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    МОК объяснил отказ отстранять Израиль от соревнований
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив о том, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.

    «Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны МОК и имеют одинаковые права. Оба блюдут Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия нынешнего конфликта для спортсменов», – цитирует портал Marca ответ МОК.

    МОК приводит в качестве примера последние Олимпийские игры в Париже, где  команды обеих делегаций участвовали, а их спортсмены мирно сосуществовали под одной крышей в Олимпийской деревне.

    Давление на МОК с целью принятия возможных мер против Израиля основано на том, что уже произошло, когда он ввел санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии после начала украинского конфликта.

    Кроме того, олимпийский орган постановил ряд требований, которым должны соответствовать российские и белорусские спортсмены для участия в Париже в 2024 году в качестве нейтральных спортсменов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, испанский премьер-министр Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в  подстрекательстве к геноциду в секторе Газа.

    Комментарии (21)
    18 сентября 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков: Козак подал в отставку по собственному желанию
    Песков: Козак подал в отставку по собственному желанию
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подал заявление об отставке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил, что прошение написано с формулировкой «по собственному желанию».

    Пресс-секретарь главы государства не уточнил, подписан ли на данный момент президентом указ об отставке Козака. По его словам, «указ мы не публиковали, указа нет».

    Козак с 2000 года работал в администрации президента, после чего занял ряд важных постов в правительстве, включая министра регионального развития и вице-премьера. В 2020 году он вновь занял должность заместителя руководителя администрации президента.

    На этом посту Козак курировал вопросы приграничного сотрудничества, отношения с постсоветскими странами, включая Украину, и представлял Россию на переговорах в «нормандском формате».

    Ранее СМИ сообщали, что Козак рассматривает различные предложения для продолжения карьеры в бизнесе после ухода.

    Комментарии (14)
    18 сентября 2025, 12:10 • Новости дня
    Скачко сравнил Польшу с унтер-офицерской вдовой

    Политолог Скачко: Польша в «спектакле» с беспилотниками сама себя высекла

    Скачко сравнил Польшу с унтер-офицерской вдовой
    @ Grzegorz Michalowski/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польские власти подготовили военную операцию по якобы уничтожению российского дрона над своей территорией и сами же испугались последствий провокации. Варшава предстала в этой ситуации унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла розгами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Польше признали, что дом в Люблинском воеводстве повредил не дрон, а ракета из F-16.

    «Польша еще не вступила ни с кем в войну, а уже дружественным огнем разрушает собственную инфраструктуру. Хорошо, что никто не погиб из мирных жителей. Этот инцидент показывает истинные цели польского военно-политического руководства», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Польские власти сами подготовили военную операцию с якобы российскими беспилотниками, сами ее запороли и сами же испугались. Произошедшее очень похоже на эпизод из комедии Гоголя «Ревизор», когда унтер-офицерская вдова жаловалась Хлестакову на городничего, а тот объяснял, что вдова сама себя высекла розгами», – сыронизировал собеседник.

    «В произошедшем Варшава все равно обвинила Москву. В этой связи я бы еще упомянул крылатое выражение из басни Крылова «Волк и ягненок»: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Оно очень точно характеризует отношение нынешних польских властей к нашей стране», – заметил эксперт с юмором.

    Ранее Томаш Семоняк, координатор спецслужб Польши, в эфире телеканала TVN признал, что боеприпас, повредивший частный дом в Люблинском воеводстве, является американской всепогодной управляемой ракетой AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух», выпущенной с истребителя F-16 для уничтожения беспилотника.

    «Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом в процессе защиты Польши и ее граждан. Военные заявили, что возместят ущерб», – заявил он, и предостерег общество от подрыва доверия к военным.

    Ракета отклонилась от цели из-за неисправности системы наведения. Боеприпас весом более 150 кг не детонировал, но его прямое попадание частично разрушило крышу и пробило потолок дома в деревне Вырыки Воля под Влодавой, недалеко от границы с Белоруссией.

    По заверению польской стороны, инцидент произошел на прошлой неделе в ходе уничтожения якобы 19 российских беспилотников, которые пролетели сотни километров вглубь территории Польши. При этом, по словам главы МИД Радослава Сикорского ни один из дронов не были оснащен взрывчаткой, сообщает The Guardian.

    НАТО объявило о развертывании дополнительных самолетов на восточном фланге альянса для защиты от будущих атак БПЛА. Аэропорт в городе Люблин на востоке Польши был закрыт, а жители приграничных районов получили SMS-оповещения с просьбой проявлять осторожность. Доказательств российской принадлежности дронов Варшава не представила.

    Комментарии (4)
    18 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские штурмовые отряды прорвали линию обороны украинских войск в Ямполе, где продолжаются интенсивные боевые действия, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные прорвали оборону украинских войск в поселке Ямполь, передает ТАСС.

    Как сообщил Кимаковский, «наши штурмовые группы смогли прорвать оборону противника в Ямполе, но там идут ожесточенные бои».

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Передовые части ВС России вышли к населенному пункту Ямполь в ДНР. ВС Украины за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих в зоне спецоперации.

    Комментарии (4)
    18 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Лавров сообщил о смене подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп после российско-американского саммита в Анкоридже изменил свой подход к урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сообщил, что ранее американская сторона выступала за немедленное перемирие без каких-либо условий, однако после встречи на Аляске акцент сместился на долгосрочное и устойчивое решение кризиса, передает ТАСС.

    «То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли», – отметил глава МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    В понедельник Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Россияне признали криминальные драмы главными фильмами 90-х

    Опрос Okko: Около 45% россиян выбрали криминальные драмы как символ 90-х

    Россияне признали криминальные драмы главными фильмами 90-х
    @ Кинокомпания CTB

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Криминальные драмы, среди которых «Брат» и «Бандитский Петербург», чаще всего называли самыми популярными фильмами и сериалами 90-х, следует из данных опроса онлайн-кинотеатра Okko.

    Как сообщает РИА «Новости», 45% россиян, принявших участие в совместном исследовании Okko и Rambler&Co, назвали самыми популярными фильмами и сериалами 90-х годов криминальные драмы, такие как «Брат» и «Бандитский Петербург». В опросе участвовали более 130 тыс. пользователей онлайн-кинотеатра.

    Согласно результатам, на втором месте по популярности оказались комедии, среди которых «Особенности национальной охоты» и «Маски-шоу», набравшие 31%. Около 16% респондентов чаще всего вспоминали зарубежные боевики, включая «Терминатор 2» и «Воздушную тюрьму».

    Детские и подростковые передачи, например «Джунгли зовут» и «Утиные истории», предпочли 9% опрошенных. В пресс-службе добавили, что главными саундтреками десятилетия стали поп-музыка с результатом 35% и зарубежные хиты с 34%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27% россиян назвали раздражающими штампы в изображении российских семей, такие как алкоголик-отец или жертвенная мать.

    Комментарии (21)
    18 сентября 2025, 10:42 • Новости дня
    Bloomberg: Европа столкнулась с кризисом управляемости и расколом
    Bloomberg: Европа столкнулась с кризисом управляемости и расколом
    @ Stefan Jaitner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сложности с управлением государством усилились в крупнейших странах Европы на фоне финансовых и социальных проблем, что отражается на внутриполитической ситуации, пишет Bloomberg.

    Правительства европейских стран, включая Британию, Францию, Германию и Польшу, столкнулись с острой проблемой управляемости, сообщает Bloomberg.

    Премьер-министр Британии Кеир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон испытывают существенные трудности в проведении реформ, однако аналогичные проблемы наблюдаются и в других столицах, таких как Варшава, Берлин и Мадрид.

    Наблюдается сочетание сокращения государственных бюджетов, медленной работы администрации, раздробленности парламентов и усиления оппозиции как справа, так и слева. Внутриполитическая нестабильность часто приводит к протестам, как в случае Франции, где профсоюзы планируют парализовать страну из-за планов по сокращению государственных расходов.

    Эксперты отмечают, что ощущение бессилия властей в Европе становится нормой. Грядущие выборы в Германии, Франции и Британии могут усилить позиции крайне правых партий. Долгосрочные долговые обязательства Франции и Британии уже подорожали, что отражает ухудшение настроений инвесторов.

    Политический кризис, считают аналитики, может привести к дальнейшему усилению крайних сил и росту уязвимости Европы перед внешними вызовами. По словам главы политологического факультета университета LUISS в Риме Джованни Орсины: «Мир изменился, и Европа теперь не вписывается в него».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии предсказали дефицит питьевой воды из-за роста числа мигрантов. Премьер Британии объявил о новой миграционной политике страны. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние за счет многолетнего контракта с правительством на расселение и поддержку беженцев.

    Комментарии (9)
    18 сентября 2025, 12:12 • Новости дня
    Журова: МОК должен заново рассмотреть допуск России на Олимпийские игры

    Журова: МОК должен заново рассмотреть допуск России на Олимпийские игры

    Журова прокомментировала отказ МОК отстранять Израиль от соревнований
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Россия устранила все замечания, поэтому сейчас у исполкома не должно быть никаких вопросов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя объяснение МОК о допуске Израиля к соревнованиям, несмотря на военную операцию в секторе Газа.

    Международный олимпийский комитет (МОК) сообщили, что Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны и оба блюдут Олимпийскую хартию, поэтому нет причины отстранять их от соревнований. В пример приводятся последние Олимпийские игры в Париже, где участвовали спортсмены обеих команд, мирно сосуществовавшие друг с другом под одной крышей в Олимпийской деревне.

    «У МОК были к нам определенные замечания. На данный момент мы их все устранили, и в нашем понимании соответствуем Олимпийской хартии. Поэтому исполком должен рассмотреть вопрос о возвращении наших спортсменов на международные турниры», – говорит Журова.

    Она подчеркивает, что поскольку Израиль на данный момент находится сейчас «в непростых взаимоотношениях с соседями», решение по российской стороне также может измениться.

    «До какого-то момента к нам были вопросы. Теперь у них не должно их быть. Не хочу напоминать, главное, что сейчас всего этого нет. Мы это устранили. Сейчас вопросов к нам не должно быть», – заключила депутат.

    В конце августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что Россия ведет активные переговоры о возвращении своих спортсменов на международные турниры и ожидает решения исполкома МОК 18 сентября.

    Россия устранила все замечания, поэтому сейчас у исполкома не должно быть никаких вопросов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя объяснение МОК о допуске Израиля к соревнованиям, несмотря на военную операцию в секторе Газа.

    Международный олимпийский комитет (МОК) сообщили, что Национальный олимпийский комитет Израиля, как и палестинский признаны и оба блюдут Олимпийскую хартию, поэтому нет причины отстранять их от соревнований. В пример приводятся последние Олимпийские игры в Париже, где участвовали спортсмены обеих команд, мирно сосуществовавшие друг с другом под одной крышей в Олимпийской деревне.

    «У МОК были к нам определенные замечания. На данный момент мы их все устранили, и в нашем понимании соответствуем Олимпийской хартии. Поэтому исполком должен рассмотреть вопрос о возвращении наших спортсменов на международные турниры», – говорит Журова.

    Она подчеркивает, что поскольку Израиль на данный момент находится сейчас «в непростых взаимоотношениях с соседями», решение по российской стороне также может измениться. 

    «До какого-то момента к нам были вопросы. Теперь у них не должно их быть. Не хочу напоминать, главное, что сейчас всего этого нет. Мы это устранили. Сейчас вопросов к нам не должно быть», – заключила депутат.

    В конце августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что Россия ведет активные переговоры о возвращении своих спортсменов на международные турниры и ожидает решения исполкома МОК 18 сентября.

    Комментарии (23)
    18 сентября 2025, 14:46 • Новости дня
    Американист: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду

    Американист Дудаков: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду и шапито

    Американист: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду
    @ i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После первого визита в Британию в 2019 году Дональд Трамп не сделал выводов: он все так же ведет себя не по протоколу. Впрочем, «выходки» американца не остаются без ответа со стороны королевской семьи, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал итоги первого дня визита Трампа в Британию.

    «Визит Дональда Трампа в Британию изначально превратился в клоунаду и шапито. Во-первых, в Лондоне проходят протесты против президента США. Причем участники акции в большинстве своем не британцы, а американцы либеральных взглядов, которые уехали в эмиграцию после победы Трампа. Поэтому они не питают никаких симпатий к нынешнему главе Белого дома», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Во-вторых, Трамп снова нарушает протокол», – продолжил собеседник, напомнив, что похожая ситуация была в 2019 году. Тогда американский лидер заставлял королеву Елизавету II ждать его, а также коснулся ее спины. Сейчас же политик похлопывает по плечу Карла III, обгоняет британского монарха во время смотра почетного караула. Местная пресса обращает пристальное внимание на такие жесты. Это считается «обязательным информационным шумом» вокруг визита и нормой работы СМИ Британии.

    Впрочем, действия Трампа, вероятно, нравятся далеко не всем в королевской семья. Карл III, в частности реагирует на «выходки» президента США взаимностью. «Король Британии, например, предлагал американскому политику алкогольные коктейли, отлично зная, что тот не пьет алкоголь. Кроме того, на торжественный ужин в Виндзорском замке пригласили медиамагната Руперта Мердока, с которым глава Белого дома судится», – детализировал Дудаков.

    По его мнению, Карл III рассказывал Трампу про «зеленую повестку», которая американцу совсем не близка. «Я не думаю, что им удалось о чем-то договориться или сделать шаг к улучшению отношений между странами. Более серьезные переговоры пройдут в четверг: глава США и Кир Стармер обсудят Украину и другие вопросы. Сомневаюсь, что встреча политиков приведет к подвижкам», – заключил политолог.

    Накануне король Британии Карл III и его супруга Камилла приняли Дональда Трампа и его жену Меланию в Виндзорском замке, куда чета Трампов приехала на каретах. По прибытии президент США и британский монарх проинспектировали почетный караул. При этом пресса обратила внимание на то, что король Карл III скромно ходил позади Трампа, пока тот шел с гвардейцем и что-то обсуждал с ним.

    Во время подъема по лестнице глава Белого дома несколько раз дружески похлопывал британского монарха по плечу, хотя прикасаться к нему не принято по этикету. В 2019 году во время своего первого государственного визита в Британию Трампа тоже посчитали «нарушителем протокола»: тогда он слегка коснулся спины королевы Елизаветы II, отмечало агентство РИА «Новости».

    Вечером в Виндзорском замке прошел торжественный банкет. Королева Камилла и супруга Трампа Мелания пришли в желтом и синем платьях. Карл III выступил с речью, в которой затронул Украину. Он повторил, что Лондон остается на стороне Киева. Американский лидер заявил, что США и Британия принесли человечеству «больше пользы, чем любые другие две страны за всю историю». «Мы должны продолжать отстаивать ценности и народы англоязычного мира», – отметил он.

    Глава Белого дома подарил Карлу III реплику меча генерала Дуайта Эйзенхауэра в качестве символа «исторического партнерства». Трамп в свою очередь получил в подарок книгу в кожаном переплете, изготовленную вручную в Королевской переплетной мастерской Виндзорского замка в честь 250-летия Декларации независимости, принятой в Филадельфии 4 июля 1776 года, пишет ТАСС.

    Примечательно, что, когда Трампа принимали в Виндзорском замке, в центральной части Лондона проходили акции против его визита. Демонстранты несли плакаты с надписями «стоп Трамп», «долой ядерные бомбы Трампа» (отсылка к сообщениям о размещении американского ядерного оружия в Британии), а также с сатирическими изображения главы США в виде недовольного малыша и с напоминаниями о связях хозяина Белого дома с финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    В четверг у американского политика запланированы переговоры с премьером Британии Киром Стармером. Последний отказался от идеи добиться нулевых пошлин на экспорт стали в США и вместо этого сосредоточится во время переговоров с Трампом на вопросе о «постоянной» ставке на уровне 25%, пишет Financial Times.

    Впрочем, их встреча «не будет лишена опасностей», сообщает Reuters. Тревогу вызывает совместная пресс-конференция политиков, на которой журналисты могут расспросить обоих о деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненном в сексуальном насилии, и израильско-палестинском конфликте.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 12:15 • Новости дня
    Турция прокомментировала слухи о продаже ЗРК С-400

    Минобороны Турции подтвердило сохранение ЗРК С-400 на вооружении армии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские зенитные ракетные комплексы С-400 продолжают использоваться вооруженными силами Турции, несмотря на появление слухов о возможной их передаче или продаже.

    Поставленные российские зенитные ракетные системы С-400 продолжают находиться на вооружении турецкой армии, сообщает ТАСС.

    В министерстве национальной обороны Турции заявили: «Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась».

    Комментарий прозвучал в связи с публикациями в некоторых СМИ о том, что комплексы якобы могут быть возвращены или перепроданы Анкарой. Источники в оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения не соответствуют действительности, и никаких изменений по вопросу С-400 не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание ранее поставленных зенитных ракетных систем С-400.

    Президент Турции Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему поставок российских ЗРС С-400 на саммите НАТО в Гааге.

    Комментарии (4)
    18 сентября 2025, 09:19 • Новости дня
    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе

    Politico: В ЕС растет недовольство главой евродипломатии Каллас из-за Газы и России

    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе усиливается недовольство работой глав Евродипломатии Каи Каллас, которую упрекают в жесткой позиции по России и слабой реакции на ситуацию в Газе, сообщило европейское издание Politico.

    Politico пишет, что политики и чиновники Еврокомиссии выражают сомнения в эффективности деятельности Каллас и отмечают напряженность в отношениях с коллегами, включая председателя Европейского совета Антониу Кошту, передает ТАСС.

    По словам одного из европейских чиновников, если человек не справляется со своей работой, ее выполняет кто-то другой. Источники подчеркивают, что Каллас подвергается критике за излишне жесткую, по их мнению, позицию по России, которую называют «ястребиной».

    В то же время недовольство вызывает и позиция Каллас по палестино-израильскому конфликту, в частности, неспособность «привлечь Израиль к ответственности за гуманитарный кризис» в Газе. Работу Каллас на новом посту считают неубедительной многие коллеги по Еврокомиссии и другим брюссельским кругам.

    Каллас была назначена верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2024 году после того, как занимала пост премьер-министра Эстонии.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Каю Каллас самой глупой в Евросоюзе.

    Каллас выступила с речью о поддержке Украины при полупустом зале Европарламента.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Каллас деградацией внешнеполитических методов Евросоюза.

    Комментарии (7)
    18 сентября 2025, 11:26 • Новости дня
    Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора России
    Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации представление о назначении Александра Гуцана на должность генерального прокурора, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

    Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации представление о назначении Александра Гуцана на пост генерального прокурора, сообщает ТАСС.

    Как заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, документ поступил в рамках действующей Конституции и законодательства о прокуратуре.

    Он добавил, что профильные комитеты палаты обсудят кандидатуру Гуцана на совместном заседании 23 сентября 2025 года.

    Результаты обсуждения будут оформлены в заключения, которые представят Совету Федерации. Клишас уточнил, что консультации по кандидатуре пройдут на 596-м заседании Совета Федерации, которое состоится 24 сентября 2025 года.

    Ранее Высшая квалификационная коллегия судей поддержала назначение действующего генерального прокурора Игоря Краснова на вакантную должность председателя Верховного суда России.

    СМИ сообщали, что после ухода Краснова пост генерального прокурора может занять полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

    Комментарии (13)
    Россия оспорила решение ИКАО по делу о крушении MH17
    Трамп снова перепутал Армению и Албанию
    В Петербурге запустили производство автомобилей Lada Iskra
    Европейские адвокаты заявили о нарушениях в деле главы Гагаузии
    ХАМАС пригрозил смертью заложников из-за операции Израиля в Газе
    Брижит Макрон заявила о готовности доказать суду свое рождение женщиной
    Эксперт призвал не оплачивать неоказанные услуги ЖКХ

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Спор за немецкие репарации раскалывает русофобов Европы

    Давние претензии Польши к Германии по поводу репараций за Вторую мировую войну заиграли новыми красками. Внезапно выяснилось, что польское руководство по этому поводу противоречит само себе: президент страны требует выплаты репараций, а премьер считает этот вопрос закрытым. Почему этот скандал имеет значение и для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

