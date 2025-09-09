Протесты стали отражением молодежных восстаний в соседних Бангладеш и Шри-Ланке, которые привели к свержению правительств (фото: NARENDRA SHRESTHA/EPA/ТАСС)

К протестующим с публичным призывом сохранять спокойствие и проявлять сдержанность также обратилась национальная армия (фото: NARENDRA SHRESTHA/EPA/ТАСС)

По меньшей мере 19 протестующих погибли, а сотни получили ранения после того, как в понедельник силы безопасности применили боевые патроны, резиновые пули и слезоточивый газ против активистов (фото: NARENDRA SHRESTHA/EPA/ТАСС)

Ключевым фактором протестов, по мнению экспертов, стало растущее представление о том, что семьи правящей элиты живут в относительной роскоши в бедной стране, что подчеркивает глубокое неравенство (фото: Zuma/ТАСС)

В Непале второй день продолжаются массовые протесты, вызванные гневом против правительства после убийства около двух десятков демонстрантов в понедельник. На этом фоне премьер-министр Шарма Оли и президент Рам Чандра Паудел объявили об уходе в отставку (фото: Niranjan Shrestha/AP/ТАСС)

Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности Перейти в раздел

Германия топит британского кандидата в украинские президенты «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности Перейти в раздел

Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности Перейти в раздел

Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ». Такими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро описывает настоящие цели США, которые концентрируют свои войска у венесуэльских берегов. Способен ли Трамп решиться на военную операцию против Венесуэлы, как она может выглядеть – и какие будет иметь последствия? Подробности Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел