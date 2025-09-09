Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.0 комментариев
Массовые беспорядки в Непале привели к жертвам и смене власти
В Непале второй день продолжаются массовые протесты, вызванные гневом против правительства после убийства около двух десятков демонстрантов в понедельник. На этом фоне премьер-министр Шарма Оли и президент Рам Чандра Паудел объявили об уходе в отставку (фото: Niranjan Shrestha/AP/ТАСС)
В ходе акции протеста демонстранты поджигали дома и офисы видных политиков и партий (фото: Zuma/ТАСС)
Во вторник демонстранты также подожгли здание парламента (фото: Zuma/ТАСС)
Попытки властей призвать жителей страны к национальному единству пока не дали результата (фото: Zuma/ТАСС)
Ключевым фактором протестов, по мнению экспертов, стало растущее представление о том, что семьи правящей элиты живут в относительной роскоши в бедной стране, что подчеркивает глубокое неравенство (фото: Zuma/ТАСС)
По меньшей мере 19 протестующих погибли, а сотни получили ранения после того, как в понедельник силы безопасности применили боевые патроны, резиновые пули и слезоточивый газ против активистов (фото: NARENDRA SHRESTHA/EPA/ТАСС)
К протестующим с публичным призывом сохранять спокойствие и проявлять сдержанность также обратилась национальная армия (фото: NARENDRA SHRESTHA/EPA/ТАСС)
Протестующие также подожгли здание, в котором размещается офис крупнейшей медиагруппы Непала Kantipur Publications (фото: NARENDRA SHRESTHA/EPA/ТАСС)
Протесты стали отражением молодежных восстаний в соседних Бангладеш и Шри-Ланке, которые привели к свержению правительств (фото: NARENDRA SHRESTHA/EPA/ТАСС)
Протесты в Катманду привели к пожарам на баррикадах (фото: Niranjan Shrestha/AP/ТАСС)