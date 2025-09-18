  • Новость часаВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру
    Соцсети лишают людей собственной жизни
    18 сентября 2025, 11:58 Мнение

    Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Недавние беспорядки в Непале показали, что с социальными сетями сегодня шутки плохи. Из технологической игрушки, необязательного элемента досуга они превратились в насущную потребность людей и становой хребет информационного общества.

    Но по мере того, как соцсети приобретают тотальный характер, в них становится все меньше места для свободы, творчества, индивидуальности, да и социальности, общения, общительности. Личное уступает место навязанному, всеобщему и безличному, а пользователь уподобляется нейрону, функция которого – получить возбуждение от одних нейронов и передать его по цепочке другим нейронам, при этом источник возбуждения находится за жизненным горизонтом самого пользователя. Громкое убийство в далеком американском штате или возмутительное интервью престарелой певицы становится поводом для публичной рефлексии, причем чаще всего шаблонной, со стороны людей, которые считают, что именно такого личного вклада ждет от них «дорогое мироздание». Мало того, что через таких людей транслируется внешняя по отношению к ним повестка, но и сами люди постепенно уравниваются с неодушевленными акторами – ботами, вооруженными искусственным интеллектом.

    Информационное общество десоциализируется и дегуманизируется.

    Вообще-то социальные сети создавались не для этого и изначально функционировали совсем не так. Не могу не вспомнить лучшие времена «Живого журнала», начало нулевых годов, когда ведение дневника в Сети еще не было привычным делом и воспринималось как странное хобби. Сетевое общение стало популярным как альтернатива тотальности телевизора, диктату «говорящих голов», которым нельзя было возразить.

    Тогда социальная сеть помогала вытягивать из людей их личные истории, которыми иначе они бы ни с кем не поделились. Оказалось, что жизнь обычного человека интересна ничуть не меньше, а может, и больше, чем жизнь раскрученных «звезд», а дискуссии домохозяек о роли и месте майонеза в кулинарии могут быть не менее острыми, чем политические дебаты.

    В то время социальные сети работали на регенерацию социальной ткани в обществе, атомизированном «золотой лихорадкой» девяностых. Люди не просто находили старых знакомых и обретали новых. Они вспоминали сами себя: кто они, откуда, кем хотели стать. Результатом стал ренессанс общения и общительности, причем дело не ограничивалось виртуальным миром. Люди сложившиеся, с устоявшимся кругом общения – родственники, коллеги, – вдруг обнаруживали, что они могут резко расширить этот круг поверх социальных, возрастных и территориальных границ. На основе виртуального общения выстраивались новые реальные связи, которые подчас удивительным образом меняли траекторию человеческой судьбы. Кто-то, например, обретал творческую среду и реализовывал себя в литературе или музыке.

    Сегодня социальные сети, будь то Telegram или ВК, уже нельзя назвать альтернативой телевизору. Такое впечатление, что тотальный дух телевизора переселился в интернет. Оказалось, что информация, навязанная извне, эффективнее внедряется в человеческую голову, если пользователь повторит ее от себя, собственным голосом. Теперь интернет не столько вытягивает из человека его собственное неповторимое содержание, сколько с усилием заталкивает его обратно. Сеть требует от человека все больше и больше ресурса для распространения вирусных роликов, чужих слов, чужих мнений, за которыми мы не видим живого человека. В Telegram комментаторы вообще зачастую анонимны, за аккаунтом никакой личности не стоит, причем сам человек иной раз не осознает, что для собеседника он никто, а разговор с никем не может иметь никакой реальной цели.

    Выходом из этого тупика может стать локализация повестки. Давайте оставим глобальные новости информационным агентствам, как это было в прошлом. Я не хочу читать у блогера из Архангельска, Майкопа или Иркутска, как обстоят дела в штате Юта, в восставшем против Макрона Париже или на очередной натовской сходке в Рамштайне. Тем более что блогер все равно ничего об этом знать не может, кроме того, что он сам прочел в других блогах разной степени достоверности.

    Но это не значит, что я списываю блогера со счетов в качестве источника информации. Как раз наоборот, мне хочется услышать от него его собственную историю, историю его близких, его города, его региона. Из этих историй сплетается жизнь нашей страны. Когда-то в Советском Союзе были селькоры, рабкоры, юнкоры – добровольные помощники СМИ. Сегодня каждый может вплести свою нить в узор текущего дня. Наверное, было бы глупо менять такую возможность на роль безличного ретранслятора.

    Ради информационного оздоровления можно вообразить себе комплекс довольно простых упражнений. Хочешь написать о том, о чем сегодня трубят все информационные агентства, о чем уже успели написать все, что разошлось в тысячах репостов? Оглядись вокруг себя. Проверь, не живет ли у тебя в квартире котик? Может быть, ты давно с ним не разговаривал? Поговори с котом, ему это тоже нужно. Сфотографируй его и порадуй своих читателей. Много раз высмеянные «котофото» все же лучше, чем тиражирование чужой повестки, потому что это все-таки твое, это часть твоей жизни.

    Хочешь в очередной раз обсудить позорное поведение какого-нибудь деятеля культуры, уже ставшего иноагентом или еще только готовящегося им стать? Это сделают без тебя. Лучше выгляни в окно: нет ли там чего интересного? Может, соседям мебель привезли. Может, коммунальщики выковыряли бордюры и собираются ставить новые, еще выше и толще? Может, на небе сегодня особенно красивые облака? Все это чрезвычайно важно для нас именно потому, что это происходит рядом с тобой, вокруг тебя, что ты этому очевидец.

    Мне кажется, мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую. 

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе.

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции?

    Десятки тысяч человек каждый месяц дезертируют из ВСУ – и это лишь по открытым, весьма заниженным данным. «Некоторые оставившие часть уходят в Карпатские горы, роют землянки и живут там – ждут окончания войны», – рассказывают эксперты, указывают на падение морального духа в рядах ВСУ и объясняют, на чем при всем этом пока еще держится украинская оборона.

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

