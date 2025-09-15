  • Новость часаУ ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным
    15 сентября 2025, 08:52 Мнение

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов

    писатель

    В Англии принят жесткий закон «О безопасности в Интернете», защищающий от вредного контента детей; во Франции ввели обязательное родительское согласие для пользователей младше 15 лет; в Австралии подросткам до 16 вообще запретили пользоваться соцсетями; в Непале отменили (правда, на очень короткий срок) соцсети и мессенджеры. И это только некоторые примеры. По-видимому, мы в самом начале процесса, в ходе которого человечество будет постепенно отказываться от навязанных ему вредных цифровых продуктов и технологий. Гладким этот процесс, конечно, не будет – достаточно вспомнить борьбу с продавцами опиума, морфия и кокаина в викторианскую эпоху.

    Интереснейший факт. В 1895 году английская правительственная комиссия объявила, что прекращение производства опиума «нежелательно» и даже «невозможно», учитывая убытки производителей, недовольство людей и аргументы врачей, которые рекомендовали опиаты в качестве лечебных средств. В те времена этими «лекарствами» активно пичкали даже детей: их рекомендовали от колик в животе, при боли в деснах от режущихся зубов, от дизентерии, диареи и обычного плача. Особенно это явление процветало в трущобах. Родители должны были работать; чтобы дети не плакали, им давали микстуру, состав которой сейчас вызывает оторопь. В итоге маленькие дети лежали на полу, как мертвые, а если кто-то поднимался и начинал бузить, дети постарше давали ему еще пол-ложки. Когда же родители замечали, что лекарства с милыми названиями «детская тишина» или «сироп миссис такой-то» вызывают привыкание и делают их чад вялыми и полуживыми, производители и продавцы только усиливали рекламу, утверждая со ссылками на известных медиков, что негативных последствий не существует. Если же дети умирали, ответственность за это целиком возлагалась на родителей.

    Период, когда зависимость от опиума, кокаина или морфия считалась проблемой отдельных людей и отдельных семей, продолжался около ста лет. Но постепенно пришло понимание: наркотики – трагедия всего общества. И вот сначала наркотические вещества перестали отпускать без рецепта, потом их сделали очень дорогими, а уже в десятые-двадцатые годы прошлого века началась активная борьба с их продажей и распространением.

    Сейчас сюжет, по-видимому, повторяется. В наши дни цифровая зависимость считается ошибкой отдельного человека или недосмотром родителей, но еще не осознается как масштабное социальное бедствие. При этом человек остается человеком: жить в цифре он неспособен. «Цифровой реальности» не существует, как не существует реальности потребителя кокаина.

    Платон в «Государстве» описал подземелье, в котором сидят люди с оковами на ногах и на шее. За их спиной в свете факелов проносят предметы, и на стены ложатся дрожащие тени. Люди смотрят на эти тени, придумывают им названия и вообще находятся в полной уверенности, что кроме теней ничего не существует. Если кто-то пытается открыть узникам истину, что рядом находится настоящий мир, его поднимают на смех или даже убивают. Образ Платона отлично подходит к нашему случаю.

    Пленники цифровой пещеры настолько привыкают к виртуальному миру, что он кажется им интереснее настоящего. В медицине такое поведение квалифицируется как род психического расстройства – аутизм. Но кто сказал, что на аутистах нельзя зарабатывать? Наоборот, очень удобно контролировать людей, транслируя им потребности через интернет, а потом скармливая соответствующие товары и услуги. Живой человек превращается в чей-то «материал богатства» (Мишель Фуко). Такой бизнес успешен и эффективен, и цифровые цепи могут оказаться прочнее настоящих, особенно если опутывать ими с детства.

    Однако полная победа цифровизаторов (как, кстати, и полная победа наркоторговцев) означает смерть общества. Полностью оцифровать можно только труп. Так что, если жизнь на Земле все-таки сохранится, децифровизацию можно считать неизбежной. Какой она будет? Вариантов не так уж много.

    Первый вариант – катастрофический. Нечто подобное описал Эдвард Форстер в своем фантастическом рассказе «Машина останавливается». Люди переселились жить в машину, которая дает им воду, еду, развлечения. Однако машина понемногу стареет, изнашивается, в ее работе начинаются сбои, а потом она полностью останавливается. Люди, умеющие только нажимать на кнопки, неспособны выбраться на поверхность. Они умирают в подземных коридорах, а города, состоящие из пещер, обрушиваются. Выживают только те, кто оказался на поверхности.

    Английский писатель не был пророком, но он отлично понимал, что человечество очень рискует, делая ставку на техногенный фактор. Сейчас мы все больше увеличиваем власть форстеровской машины, и нити, связывающие нас с реальностью, все тоньше. В какой-то момент процесс завершится, нити порвутся. Эта принудительная децифровизация, по-видимому, будет сопровождаться гибелью тех, кто разучился жить в настоящем мире. Уже сейчас дети, рано погрузившиеся в смартфоны, имеют огромные трудности с адаптацией. Выжившим в ту переломную эпоху тоже будет несладко. В худшем варианте эти люди вообще не смогут сохранить культуру – их уделом станет выкапывание корешков.

    Второй, более удачный для всех вариант – децифровизация сверху. Этот процесс уже идет в тех государствах, которые первыми вступили на путь бездумного совершенствования IT-технологий. Сейчас законодатели в этих странах стараются в первую очередь оградить от цифры детей, но можно предположить, что это только начало. Тот же запрет на соцсети, вероятно, будет распространен на всех социально уязвимых (больных, внушаемых, юных, пожилых, беременных и т.д.). Потом дойдет дело и до полного запрета карманных компьютеров. Можно предположить, что в обществе будущего компьютеры снова станут дорогими и стационарными, и доступ к ним будет ограничен. Впрочем, беднейшие страны Африки и Латинской Америки еще долго будут оставаться в состоянии пресловутой цифровой «свободы». Там-то планшеты и смартфоны еще долго будут в ходу. И интернет-туризм наверняка станет для этих стран важным источником дохода, наряду с наркотиками в свободной продаже и секс-туризмом.

    Третий вариант – децифровизация снизу. Пожалуй, сейчас это самый маловероятный сценарий, но все-таки его не стоит сбрасывать со счетов. Родители, молотком разбивающие телефоны своих детей, уже не редкость. Наметившийся отказ от смартфонов в пользу кнопочных телефонов тоже наводит на размышление. Здесь можно вспомнить и опыт английских луддитов XIX века: они отказывались принимать технические новшества, громили станки, лишавшие их работы, нападали на транспорт, поджигали фабрики.

    А как насчет сопротивления IT-корпораций? Учитывая их доходы и связи, этого, конечно, не избежать. Если в середине XIX века наркоторговля использовалась как политический фактор, и с помощью опиума уничтожались целые страны, то теперь эту роль выполняют соцсети. Подобно наркоторговцам прошлого, цифровизаторы постараются мобилизовать общественное мнение и выведут людей на протест. О том, что узники пещеры могут убивать своих освободителей, предупреждал еще Платон. Собственно, все это мы видели недавно в Непале, где правительство полностью закрыло доступ к Facebook*, Instagram* и WhatsApp (принадлежат Meta*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), а в ответ получило сожженный парламент, убийства, погромы и разъяренные толпы, требующие цифровых «свобод».

    Не хотелось бы, чтобы нечто подобное происходило у нас. Ошибки Непала, где слишком резко перешли от полного попустительства к запретам, нужно учесть. Но тянуть с началом децифровизации тоже не стоит. Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли

    Всемирная торговая организация, в которую так долго и тяжело вступала Россия – похоже, приказала долго жить. По крайней мере, признания в этом звучат как от руководства ВТО, так и от ведущих западных стран. Как и зачем в свое время Запад создал ВТО, зачем сегодня он сам фактически ее уничтожает – и что в этой ситуации нужно делать России? Подробности

    Выборы открыли участникам СВО возможности в политике

    «Процесс формирования новой элиты уже идет» – так эксперты описывают предварительные итоги Единого дня голосования, в котором приняли участие 1,6 тыс. участников СВО, а также кандидаты, глубоко вовлеченные в поддержку спецоперации. Чем еще запомнились эти выборы и почему они стали прологом к думской кампании 2026 года? Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Лондону вместо противостояния России предъявили реальную проблему

    Сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона в знак протеста против миграционной политики властей. Митинги уже привели к столкновению с полицией, 25 человек задержаны. По мнению экспертов, британскому правительству вместо геополитических игр стоит задуматься о смене внутриполитического курса, особенно в части миграционной политики. О чем говорит сложившаяся ситуация и к чему она приведет? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

