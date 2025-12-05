Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Суд отменил указ Балицкого об отставке главы запорожского облизбиркома Катющенко
Мелитопольский межрайонный суд признал незаконным отстранение Галины Катющенко от должности главы запорожского облизбиркома и отменил указ губернатора Евгения Балицкого.
Мелитопольский межрайонный суд признал незаконным и отменил указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о снятии Галины Катющенко с поста председателя областной избирательной комиссии, удовлетворив иск прокуратуры, передает ТАСС.
Судья огласил решение: «Суд решил: административное исковое заявление <…> удовлетворить в полном объеме, признать незаконным и отменить указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого «Об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии Запорожской области с правом решающего голоса Катющенко».
Также суд постановил сохранить меру предварительной защиты до вступления решения в силу – действие указа губернатора приостановлено, запрещено издавать связанные кадровые акты или изменять состав избирательной комиссии.
В прокуратуре отметили, что нарушения, связанные с предоставлением Катющенко сведений о доходах, имели технический характер и не могут стать основанием для отстранения. При этом суд указал на грубое нарушение федерального законодательства: для досрочного освобождения представителей ЦИК необходимо отдельное мотивированное представление ЦИК России, а оно отсутствовало.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что указ Балицкого «не имеет юридической силы», так как только ЦИК может принимать подобные решения по своим представителям.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов потребовал, чтобы Балицкий извинился перед Катющенко, Памфиловой и жителями Курской области.
Галина Катющенко возглавила избирательную комиссию в 2022 году. За это время по ее руководством прошли референдум о вхождении Запорожской области в состав России, а также выборы в местный парламент, муниципальные советы и президентские выборы 2024 года.