В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

Пенсионера, сделавшего подросткам замечание, забросали камнями; водителя автобуса, попросившего подростков оплатить проезд, выволокли наружу и долго пинали ногами; мужа и жену окружили на улице толпой, повалили на землю и избили до потери сознания... Эти сообщения стали такими привычными, что мы им нисколько не удивляемся, только качаем головой и сетуем, что полиция никак не переловит «всех отморозков». Между тем давно уже стоит говорить не об отдельных отморозках, а о социальном явлении. Ведь преступления, ежедневно совершаемые на улицах подростками, – это только верхушка айсберга.

В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

Традиционный социум полагает, что любой старший важен и ценен уже потому, что прошел дальше по дороге жизни. Старший словно бы сигнализирует другим: да, я ушел вперед, но я продолжаю путь, не сдаюсь, и вы можете смело направляться за мной. Старший достоин уважения не потому, что он умнее, опытнее, сильнее, состоятельнее и т. д. (все это совершенно не обязательно), а потому, что это ты сам через некоторое количество лет. Оказывая уважение пожилому человеку, подавая другим пример такого поведения, ты фактически защищаешь самого себя. Ведь годы идут, и однажды старость придет и к тебе!

Соответственно, тот, кто в юности демонстрирует хамство по отношению к пожилым людям, продвигает нормы поведения, которые однажды больно ударят по нему самому.

Это когда-то понимали все сколько-нибудь культурные племена и народы, на каком бы уровне технического развития они ни находились. А вот современный подросток видит себя «вечно молодым, вечно пьяным» и даже не догадывается, что старость – это и про него тоже.

Конечно, мы долго к этому шли. Когда-то у нас в стране упразднили уважение к пожилым людям, которые, трудясь и молясь, прожили свой век в царской России. Этим отсталым представителям старого мира предложили либо уйти на обочину жизни, либо, задрав штаны, бежать за комсомолом. Конечно, коммунистический проект предусматривал уважение к старшим в рамках уже советской традиции (уважение к старым большевикам, ветеранам труда и т. д.), но в девяностые мы и это выкинули за ненадобностью, объявив пожилых людей такими же, как молодые, только хуже, в силу их низкой «конкурентоспособности». «Пусть скорее вымрут те, кто не вписался в рынок» – внушали нам в девяностые, пытаясь заменить уважение к старшим на уважение к богатым (так называемым «успешным»). Результаты той промывки мозгов мы пожинаем сейчас.

Как отступить от этой опасной черты? Решения этой проблемы нет и на Западе. А вот в некоторых азиатских странах ее просто не существует. Может быть, нам пора перенимать передовой опыт Востока?

Режиссер Андрей Кончаловский не раз говорил о том, что физические наказания (вроде тех, что использовал Ли Куан Ю в Сингапуре) гораздо эффективнее тюремного заключения. Не стоит ли прислушаться к мнению мэтра? В Сингапуре, Малайзии и Брунее, действительно, нет проблем с хулиганами, поскольку ряд преступлений карается там по старинке – ротанговой тростью. Именно такое наказание ждет несовершеннолетних юнцов, напавших на прохожего. Шрамы на ягодицах остаются на всю жизнь, но юные правонарушители не получают опыта тюремной жизни, и процент их повторных преступлений исчезающе мал. Недавно в Малайзии стали наказывать двумя ударами ротанга за нелегальную миграцию, и – о чудо! – количество нелегалов стало быстро сокращаться. При этом никакого «средневековья» в этих странах не наблюдается: тех же нелегалов после битья кладут в больницу, старательно лечат и только потом высылают.

Да, непродуманное копирование хоть с Запада, хоть с Востока не всегда бывает полезным. Но почему бы не опробовать эту практику хотя бы в одном регионе России? Если она покажет свою эффективность, систему можно будет внедрить на федеральном уровне. Если в Сингапуре, Малайзии и Брунее наказывают палкой до пятидесяти лет, то в России мы могли бы гуманно ограничить применение этого наказания естественным сроком юности, двадцатью пятью годами. Ротанг в нашей стране не растет, но березы хватает. Вы считаете, что это дикий, варварский способ, унижающий человеческое достоинство? Ваша душа восстает против такой гнусной жестокости? Они же дети? Ну что же, приятных вам впечатлений при просмотре новостей по тегу «российские подростки избили прохожего, сделавшего им замечание». Предлагаю набрать эту фразу в поисковике прямо сейчас. И видео тоже посмотрите.