Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

Наши либералы привыкли верить, что Запад прекрасен и прогрессивен, и только Россия порочна и зла. А тут такое!

В 2016 году Wikileaks публикует переписку начальника штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, которая дает повод обвинять в педофилии и сексуальной эксплуатации руководство Демократической партии. Скандал удается замять, но осадочек остается. Потом приходит очередь Великобритании. Принца Эндрю признают виновным в изнасиловании несовершеннолетней; бывшего замминистра по обороне и члена парламента от лейбористов Айвора Каплина арестовывают во время спецоперации по поимке педофилов; депутата-лейбориста Дэна Норриса привлекают к ответственности по подозрению в сексуальных преступлениях против детей. The Telegraph пишет о систематической сексуальной эксплуатации девочек в стране; тори требуют расследования, лейбористы сопротивляются; лидер британских правых Фарадж и Илон Маск обвиняют в намеренном сокрытии преступлений премьер-министра Стармера…

А с 2019 года в США начинает раскручиваться, пожалуй, самый громкий секс-скандал за всю историю: по обвинению в торговле детьми привлекают миллиардера Джеффри Эпштейна. Ранее этот друг английского принца Эндрю и многих влиятельных американских политиков уже приговаривался к тюремному заключению за принуждение к проституции девушки моложе 16 лет и изнасилование 14-летней. Теперь выясняется, что Эпштейн содержал целую секс-индустрию, заставляя несовершеннолетних оказывать сексуальные услуги влиятельным лицам. На его частном острове в Карибском море проводились тайные вечеринки, на которых перебывала вся англосаксонская политическая и финансовая элита (Билл Клинтон, принц Эндрю, Энтони Блэр, Борис Джонсон, сенатор Грэм, миллиардер Цукерберг и многие другие). Арестованный Эпштейн обещает поведать, кто у него гостил и чем занимался. «Если я расскажу всё, что знаю о политиках и кандидатах, им придется отменять выборы», – говорит он. Вскоре его находят мертвым в тюремной камере. Официальная версия – самоубийство.

Да, либералам трудно об этом говорить. Впрочем, если бы наши западопоклонники были чуточку образованнее, они бы избежали таких потрясений. За всплывшим на поверхность информационного океана островом Эпштейна скрывается целый материк западного насилия, в том числе сексуального. Этот материк никогда не попадал в поле зрения наших американо- и англофилов, наивно полагавших, что Запад всегда только и думал о том, как бы одарить кого-то цивилизацией. А вот известнейший историк колониализма профессор Рональд Хайам из Кембриджского университета утверждал, что Британская империя строилась «на потребности мужчин в сексуальном удовлетворении», и что одной из целей колонизации было «превращение всего мира в бордель для белых».

Об этом писал и такой выдающийся культуролог, как Эдвард Саид. По его мнению, Восток манил европейца возможностями раскованной сексуальной жизни. В метрополиях секс был обставлен множеством запретов и установлений, но на Востоке европейцев ждал рай. В этом саду они могли безнаказанно срывать любые ягодки. Дело облегчалось тем, что те же англичане не воспринимали жителей Востока в качестве полноценных людей. Сходя со своих кораблей, они попадали в призрачный мир, в котором жили «как бы природные человеческие существа, лишенные специфически человеческого характера» (Ханна Арендт). Здесь не было ни законов, ни этики, ни христианских заповедей. С этими женщинами, юношами и детьми можно было делать всё.

«Трудно найти такой пример в истории, когда покорение какой-нибудь восточной страны какой-нибудь западной державой не приводило бы к расцвету проституции и внебрачного сожительства, – пишет американский автор Рональд Бернстайн. – Христианский Запад славился своим отношением к сексу как к греху, на деле же строители империи оказывались жадными искателями сексуальных удовольствий».

Бернстайн не скупится на примеры. Вот Роберт Клайв, генерал и чиновник, утвердивший господство Британской Ост-Индской компании в Бенгалии и Южной Индии (его памятник сейчас стоит в Лондоне рядом со зданием британского МИДа). Он был известным распутником и пользовался своей властью, чтобы склонять к сожительству индийских женщин. Вот Ричард Уэлсли, граф Морнингтон, генерал-губернатор Бенгалии. Он оставил свою жену в Англии и отдыхал в компании индийских женщин с пониженной социальной ответственностью. Вот Уоррен Гастингс, первый генерал-губернатор Индии, еще одна ключевая фигура в завоевании страны. Он «способствовал изнасилованиям индианок». Именно такую характеристику дал ему философ Эдмунд Берк. В своей речи перед парламентом Берк назвал Гастингса и его друзей «подлыми и ничтожными представителями рода человеческого, осквернявшими девственниц». (Чем не скандал Эпштейна восемнадцатого века?!) На фоне этой троицы тихие извращенцы Сесил Родс и Лоуренс Аравийский выглядят просто преподавателями воскресной школы, как и отец американской демократии и третий президент США Томас Джефферсон, сожительствовавший всего с одной юной рабыней.

Отдельная тема – педофилия. Дневники английских офицеров, которые изучил профессор Рональд Хайям, полны скабрезнейших описаний того, чем «посланцы прогресса» занимались с индийскими детьми, многие из которых не были даже подростками. Когда русские путешественники встречали в южных морях корабли, на которых находились темнокожие мальчики, они удивлялись: «Куда везут этих детей, ведь они слишком малы, чтобы работать?» В ответ им сообщали, что «на эту категорию есть спрос» и что «о вкусах не спорят». Совестливые западные миссионеры уезжали из некоторых колоний Океании, поскольку сожительство белого господина с туземным боем практиковались практически в каждом доме. Афроамериканский писатель Уильям Дюбуа называл это «ужасным богохульством в отношении детства».

Когда же начался этот сексуальный поход англосаксов на Восток? Ключевой датой можно считать 31 декабря 1600 года, день, когда королева-девственница Елизавета I подписала указ о создании Британской Ост-Индской компании. С тех пор англичане искали сексуальных радостей в Индии, Бирме, на Цейлоне и на Малаккском полуострове, а присоединившиеся к ним несколько позже французы – в Северной Африке и Индокитае. После Второй мировой господство старых колониальных держав на Востоке рухнуло, но, как пишет Бернстайн, «сексуальную империю» англичан и французов «унаследовали сотни тысяч американцев». По его словам, «они наделили ее еще более приземленными, вульгарными, продажными чертами, чем когда-либо ранее», и «целые кварталы в Токио, Сеуле, Сайгоне и Бангкоке превратились в сексуальные торговые центры, тематические парки, где единственными клиентами стали молодые и не очень молодые мужчины, а единственной разновидностью товара или приманки – молодые, иногда чересчур молодые, азиатские девушки (и конечно же, юноши и мальчики)».

Помня все это, можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада всего лишь продолжают дело своих отцов, дедов и прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних у себя дома.