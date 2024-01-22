В нынешней ситуации конвергенции военной и гражданской сферы морально устарело само законодательство о гражданском оружии. В нем сохранилось множество реликтов со времен СССР и 90-х годов.3 комментария
В Госдуме обвинили Украину в разжигании розни у российских подростков
Вице-спикер Госдумы Кузнецова обвинила Киев в разжигании межнациональной розни среди подростков в России
Украинские власти применяют закрытые Telegram-каналы, чтобы разжигать межнациональную рознь среди несовершеннолетних в России, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Думская комиссия по расследованию преступных действии в отношении несовершеннолетних со стороны Киева установила, что киевский режим разжигает межнациональные конфликты в подростковой среде, сказала Кузнецова. Она также является сопредседателем комиссии, передает ТАСС.
Эти Telegram-каналы распространяют «лживые и деструктивные» сведения.
Служба безопасности Украины (СБУ) создает ячейки протестного движения среди не достигших 18 лет россиян, создаются группы в соцсетях, приложениях, в них продвигается романтизация насилия, преступности и беспорядков.
Также киевский режим активизировал работу ботов в социальных сетях и чатах, которые дискредитируют «российские ценности и продвигают идеи экстремизма».