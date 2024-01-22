Вице-спикер Госдумы Кузнецова обвинила Киев в разжигании межнациональной розни среди подростков в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Думская комиссия по расследованию преступных действии в отношении несовершеннолетних со стороны Киева установила, что киевский режим разжигает межнациональные конфликты в подростковой среде, сказала Кузнецова. Она также является сопредседателем комиссии, передает ТАСС.

Эти Telegram-каналы распространяют «лживые и деструктивные» сведения.

Служба безопасности Украины (СБУ) создает ячейки протестного движения среди не достигших 18 лет россиян, создаются группы в соцсетях, приложениях, в них продвигается романтизация насилия, преступности и беспорядков.

Также киевский режим активизировал работу ботов в социальных сетях и чатах, которые дискредитируют «российские ценности и продвигают идеи экстремизма».