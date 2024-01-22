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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Надо менять логику отношения к оружию

    В нынешней ситуации конвергенции военной и гражданской сферы морально устарело само законодательство о гражданском оружии. В нем сохранилось множество реликтов со времен СССР и 90-х годов.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать диаспоры

    Нельзя запретить тем же узбекам объединяться в землячества по этническому или культурному принципу; думаю, этого не делают даже этнократии наподобие какой-нибудь Эстонии. Но мы вправе требовать поведенческой ассимиляции, попросту говоря, уважения нашего образа жизни и наших законов.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Либералы – самые верные ленинцы

    В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?

    59 комментариев
    22 января 2024, 12:23 • Новости дня

    В Госдуме обвинили Украину в разжигании розни у российских подростков

    Вице-спикер Госдумы Кузнецова обвинила Киев в разжигании межнациональной розни среди подростков в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти применяют закрытые Telegram-каналы, чтобы разжигать межнациональную рознь среди несовершеннолетних в России, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

    Думская комиссия по расследованию преступных действии в отношении несовершеннолетних со стороны Киева установила, что киевский режим разжигает межнациональные конфликты в подростковой среде, сказала Кузнецова. Она также является сопредседателем комиссии, передает ТАСС.

    Эти Telegram-каналы распространяют «лживые и деструктивные» сведения.

    Служба безопасности Украины (СБУ) создает ячейки протестного движения среди не достигших 18 лет россиян, создаются группы в соцсетях, приложениях, в них продвигается романтизация насилия, преступности и беспорядков.

    Также киевский режим активизировал работу ботов в социальных сетях и чатах, которые дискредитируют «российские ценности и продвигают идеи экстремизма».

    22 января 2024, 01:27 • Новости дня
    Украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке

    «РВ»: Украинские военные в Авдеевке рассказали, что российский спецназ зашел в город

    Украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные опубликовали панические сообщения о ситуации вокруг Авдеевки, где «уже ходит российский спецназ», и ситуация для ВСУ очень плохая.

    Боевик 3-й нацистской бригады ВСУ «Дацик» жалуется, что российский спецназ спокойно ходит по Авдеевке. По его словам, это «не к добру», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

    Украинский волонтер Жанна Шидина, которая постоянно находится в городе, назвала очень плохой для ВСУ ситуацию в Авдеевке. По ее словам, «хуже всего в восточной части».

    «Основной удар из Каменки и в направлении «Царская охота».Кто знает, что это за локация, тот понимает всю серьезность и критичность ситуации», – цитируют волонтера военкоры.

    Накануне появились сообщения о значительном прорыве российских войск на юге Авдеевки.

    Ранее в декабре прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины могут покинуть Авдеевку через два-три месяца.

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    22 января 2024, 05:23 • Новости дня
    В Минобороны России раскрыли детали освобождения села Веселое

    Минобороны: Российские десантники освободили село Веселое в ДНР, взяв штурмом с разных направлений

    В Минобороны России раскрыли детали освобождения села Веселое
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Веселое Донецкой народной республики, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе Веселое и на его подступах, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмовиков и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что FPV-дроны и расчеты бронегруп сразу уничтожали вскрытые огневые точки. После точных ударов по пунктам управления и подавления всех средств противника десантники пошли на штурм села с нескольких направлений, рассказали в Минобороны.

    Уточняется, что украинские военные сбежали, бросив раненых и убитых, некоторые сдались в плен.

    Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР 18 января.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области.

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    21 января 2024, 22:39 • Новости дня
    Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском

    Российские военные обратили в бегство украинский спецназ «Лють» под Артемовском

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском сбежала под натиском российских военных, сообщил военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

    Военный рассказал, что против них «работает» объединенная группировка войск и отряд «какого-то специального назначения «Лють», которые бегут, если их хорошо поджать, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что на Артемовском участке фронта украинский спецназ попытался контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд «Север-V», но взвод огневой поддержки разобрался с противником.

    Военнослужащий уточнил, что бригада «Лють» пытается дать отпор российским военным, но предпочитает уходить от прямых боестолкновений.

    Ранее военнослужащие Южной группировки войск ВС России увеличили «серую зону» между своими и позициями ВСУ, улучшив положение на Артемовском направлении.

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    22 января 2024, 05:55 • Новости дня
    Экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян

    Капитан ВМС США в отставке Табах призвал не стесняться уничтожать население России

    Экс-представитель НАТО в Москве призвал к геноциду россиян
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не должна стесняться агрессии против России, даже если население будет уничтожено, заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах украинскому YouTube-каналу «Вышка».

    Табах полагает, что «агрессию» может «загасить еще большая агрессия». В пример он привел уничтожение половины населения Третьего рейха, а также  сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки американцами, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

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    22 января 2024, 10:18 • Новости дня
    Нарышкин сказал, кого США продвигают на пост премьера Украины

    Глава СВР Нарышкин: США продвигают Маркарову на пост премьера Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинского посла в Соединенных Штатах Оксану Маркарову Вашингтон продвигает на должность нового премьер-министра Украины, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    Нарышкин сообщил, что Зеленский во время визита в США в декабре 2023 года получил от американской стороны «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины». В том числе Вашингтон настаивает на том, чтобы Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне, назначили украинским премьером, передает ТАСС.

    Помимо этого, замглавы Минфина Украины Александра Каву, обучавшегося в Гарварде, предлагают назначить главой этого ведомства. А Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института госуправления, предлагается министром экономики Украины.

    Нарышкин подчеркнул, что руководство США уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона. По его словам, Владимир Зеленский понимает, что компромат, которым располагают США на него, способен уничтожить его как президента Украины. Потому Зеленский, добавил Нарышкин, будет продолжать «плясать под дудку своих американских хозяев».

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что Украина находится сейчас под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте.

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    22 января 2024, 07:47 • Новости дня
    Евросоюз придумал план помощи Украине в обход вето Венгрии

    WSJ: В ЕС создадут фонд в 20 млрд евро для помощи Украине в обход вето Венгрии

    Евросоюз придумал план помощи Украине в обход вето Венгрии
    @ Jean Marc Quinet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз разработал план, по которому европейские страны в ближайшие четыре года могут предоставить Украине военную поддержку более чем на 20 млрд евро, пишет газета Wall Street Journal.

    Согласно проекту документа, который появился в результате тайных обсуждений стран ЕС, предлагается создать специальный военный фонд Украины, который включит около 6,5 млрд евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, он будет выделять до 5 млрд евро в год с 2024 по 2027 год, передает РИА «Новости».

    WSJ пишет, что деньги из фонда будут использоваться для компенсации тем странам ЕС, которые окажут помощь Украине в ближайшие четыре года, остальные средства пойдут на подготовку украинских военных в ЕС. По данным издания, в 2024 году компенсация за военную помощь Киеву может составить приблизительно 7,5 млрд евро.

    Предполагается, что такой проект поможет небольшим европейским странам объединить свои ресурсы в совместных закупках для оказания «большой помощи Украине» и облегчит для европейцев сотрудничество с Киевом в вопросе выделения ресурсов. Кроме того, структура нового фонда позволит избегать траншей, которые регулярно блокируются Венгрией.

    Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать годовой бюджет в размере 5 млрд евро для нового фонда оказания военной помощи Киеву.

    Депутат Европарламента Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал Украину бездонной бочкой.

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    21 января 2024, 22:11 • Новости дня
    Генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка

    Генсек ООН Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по рынку Донецка

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, и все атаки на гражданских лиц, следует из сообщения офиса главы всемирной организации.

    Гутерриш заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, передает ТАСС.

    Между тем, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом сообщил, что папа Римский осудил удар ВСУ по рынку Донецка. По его словам, понтифик считает, что конфликт зашел в тупик и призывает к началу мирных переговоров.

    Ранее в результате удара по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

    В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.

    Пушилин объявил в понедельник в ДНР день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.

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    22 января 2024, 06:44 • Новости дня
    В Германии назвали основную причину провала ВСУ

    Немецкий генерал назвал минные заграждения России одной из главных причин провала ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские минные заграждения, отсутствие поддержки с воздуха и проблемы с ПВО являются основными причинами провала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью газете Welt am Sonntag.

    Фройдинг, отвечая на вопрос о ситуации на фронте и продвижении ВСУ,  заявил, что  у всех были завышенные ожидания от контрнаступления, но оно провалилось, в основном из-за российских минных заграждений, которые выходят за рамки воображения. По его словам, плотность заграждений до 17 мин на квадратный метр и протяженность до 10 на три километра, передает ТАСС.

    Немецкий генерал заявил, что сегодня военной инициативой обладает Россия, и невозможно математически рассчитать конфликт и его развитие.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Киеву сказки об «успешном контрнаступлении».

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    22 января 2024, 10:24 • Новости дня
    Немецкий депутат: У украинцев нет будущего в Германии

    Политик Германии Вайдель: Украинские беженцы должны будут покинуть страну после окончания конфликта

    Tекст: Александра Юдина

    Проживающие на территории Германии украинские беженцы после окончания конфликта должны будут покинуть страну, заявила Financial Times сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

    По ее словам, все украинцы должны будут отправиться домой после завершения конфликта – им нужно будет восстанавливать свою страну, передает ТАСС.

    Также Вайдель поделилась мнением, что у беженцев с Украины нет долгосрочного будущего в ФРГ, а обеспечение их социальными выплатами оказалось ошибочным решением.

    Ранее оппозиция Германии потребовала от Киева начать переговоры с Москвой.

    Напомним, в Германии набирают силу гражданские протесты. К фермерам, выступающим против сокращения субсидий, присоединились машинисты, недовольные условиями труда. Все это происходит на фоне колоссальных для ФРГ экономических проблем.

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    21 января 2024, 17:48 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами несколько населенных пунктов Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглись атаке дронами-камикадзе со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он сообщил об атаке, а также добавил, что пострадавших нет.

    По словам губернатора, в хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. Гражданский автомобиль подвергся атаке в селе Терезовка.

    Накануне Гладков сообщил об атаке украинского дрона на село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе.

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    22 января 2024, 04:00 • Новости дня
    CNN: Окопы ВСУ атаковали тысячи крыс и мышей

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные пожаловались на тысячи мышей и крыс в землянках на фронте, которые заражают солдат болезнями, разрушают военное и электрооборудование, перегрызая провода.

    Военнослужащая «Кира» рассказала, что ее батальон стоял осенью в Запорожской области, и подвергся нападению грызунов, передает RT.

    По ее словам, от мышей и крыс не спасли ни яд, ни аммиак, ни молитва. Грызуны заползают в одежду, грызут кончики пальцев или кусают за разные части тела.

    CNN рассказал, что крысы и мыши заражают солдат болезнями, разрушают военное и электрооборудование, перегрызая провода, «жуют» радиоприемники, ретрансляторы, провода, и колеса машин.

    Ранее украинские боевики пожаловались на нашествие мышей в окопах, которые грызут проводку терминалов спутникового интернета Starlink.

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    22 января 2024, 11:31 • Новости дня
    Военный нацгвардии Украины расстрелял четырех человек

    ГБР: Военный нацгвардии Украины расстрелял четырех человек, в том числе двух полицейских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы Украины начали расследование обстоятельств убийства военнослужащим нацгвардии двух женщин и двух полицейских в подконтрольном Киеву городе Лимане ДНР, сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.

    Согласно сообщению ГБР, в данный момент ведется досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в Лимане. По подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий Нацгвардии, передает ТАСС.

    Там добавили, что в воскресенье жительница Лимана вызвала полицейских из-за конфликта с военнослужащим, после чего с полицейскими пропала связь, на место происшествия отправилась другая группа, которая обнаружила на месте тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями, а также тела пенсионерки и ее дочери.

    Как указывает ГБР, возбуждено дело по статьям УК об умышленном убийстве и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.

    Ранее иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области.

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    21 января 2024, 14:41 • Новости дня
    Возле западного побережья Крыма сбиты две украинские ракеты
    Возле западного побережья Крыма сбиты две украинские ракеты
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные средства ПВО около 14.00 мск пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

    Ранее сообщалось, что российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, предварительно, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией.

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    22 января 2024, 03:00 • Новости дня
    Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме

    Мэр Кличко: Украина во главе с Зеленским движется в неправильном направлении

    Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина движется в неправильном направлении, становясь все более автократичной, критики президента Владимира Зеленского находятся под давлением, заявил мэр Киева Виталий Кличко канадскому изданию Globe and Mail.

    Кличко раскритиковал единый украинский телемарафон за отсутствие критики и демократии. По его словам, «здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом», за которым стоит желание некоторых людей, имена которых он назвать не может, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что на Украине мэры и главы общин назначаются сверху, а не избираются гражданами. Кличко также заявил, что поделился своими опасениями в беседах с западными послами в Киеве, некоторые из этих дипломатов разделают его «переживания».

    Ранее сообщалось, что Виталий Кличко был назван среди кандидатов в президенты Украины для замены Владимира Зеленского. Он считается ставленником Германии, где у него есть особняк в Гамбурге за 6 млн долларов.

    Коментарии (9)
    22 января 2024, 09:42 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

    ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район натовскими снарядами

    ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты утром в понедельник обстреляли Петровский район Донецка, Горловку и Ясиноватский район ДНР, сообщило представительство республики в СЦКК.

    В Telegram-канале представительства говорится, что в общей сложности за пять минут было выпущено девять снарядов натовского калибра 155 мм.

    Накануне сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли в результате обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ.

    Коментарии (13)
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