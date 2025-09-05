  • Новость часаЗеленский отказался пропускать в Словакию нефть из России
    Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    0 комментариев
    Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    7 комментариев
    5 сентября 2025, 19:55 • Общество

    Как нацпроекты изменили Россию

    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    «В России создан уникальный механизм стратегического развития, не имеющий аналогов в мире». Такими словами политологи подводят итоги реализации системы национальных проектов, ровно два десятилетия назад запущенных президентом Владимиром Путиным. Как нацпроекты воплощались в жизнь и насколько изменили нашу страну?

    Ровно два десятилетия назад, 5 сентября 2005 года, президент России Владимир Путин инициировал программу приоритетных национальных проектов, ставшую предшественницей современных нацпроектов. За это время они сильно изменили социальную сферу и качество жизни – россияне получили новую медицину, образование, городскую среду, дорожную инфраструктуру, сферу культуры, туризма и науки.

    Реализация первых четырех нацпроектов «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса» началась с января 2006 года и продлилась до 2018 года.

    Напомним, что проект «Здоровье» был нацелен на совершенствование системы здравоохранения через снижение заболеваемости и смертности, повышение доступности и качества медицинской помощи, модернизацию инфраструктуры и оборудования. И действительно, весной 2025 года, выступая в Госдуме, глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что «общая смертность достигла исторического минимума»,

    Проект «Образование» обеспечил доступность качественного обучения на всех уровнях. Благодаря ему произошла модернизация учебных заведений, внедрение инновационных образовательных технологий и повышение квалификации преподавателей.

    Проект «Доступное и комфортное жилье» предусматривал увеличение объемов строительства, расширение доступности ипотечного кредитования и ускоренное расселение аварийного жилищного фонда. Так, например, В 2023 году в России построили около 110 млн кв. метров жилья, это в полтора раза больше, чем самый высокий советский показатель, достигнутый в конце 1980-х.

    А проект «Развитие агропромышленного комплекса» был ориентирован на рост объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, обеспечение продовольственной безопасности страны, а также на улучшение социальных условий в сельской местности. Это заложило основу для последующих рекордных урожаев, превзошедших показатели советского периода. Например, в 2024 году в России собрали 147 млн тонн зерна, а двумя годами ранее 158 млн тонн.

    В 2018 году были утверждены новые национальные проекты, охватившие сразу 13 ключевых сфер развития государства. Они объединяли социальные, экономические и технологические задачи, то есть все то, что способствовало ускоренному развитию страны. Так, с 2019-го по 2024 год выполнялись проекты «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Наука и университеты», «Культура», «Семья и дети», «Здоровье», «Карьера и бизнес», «Образование», «Производительность труда», «Саморазвитие», «Социальная активность», «Туризм», «Экология», «Жилье», «Дороги», «Цифра» и другие.

    По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, нацпроекты реально изменили экономику России.

    «Благодаря нацпроекту «Наука и университеты» обновлена лабораторная база, началось создание кампусов мирового уровня»,

    – отметил Нечаев.

    По его словам, бизнес получил импульс от нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и «за счет этого растут несырьевые поставки – от IT-решений и образования до медицины». «Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» до 90% госуслуг сегодня доступны онлайн, и люди пользуются ими ежедневно. Это не просто удобно – это меняет отношение к государству и экономике», – добавил лидер «Новых людей».

    Нацпроекты меняли жизнь россиян по всей стране. Многие регионы добились стопроцентного исполнения поставленных президентом задач. «С начала реализации нацпроектов в наш регион было направлено более 300 млрд рублей. Благодаря этому в области появились 34 новых школы и 47 детских садов. Капитально отремонтировано почти 400 зданий учреждений здравоохранения. Обновлен автопарк – 848 автомобилей поставлено для перевозки пациентов, доставки врачей до жителей, транспортировки лекарств», – рассказал Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области. По его словам, в области отремонтировано почти шесть тыс. километров дорог, построены современные транспортные развязки.

    В свою очередь глава Республики Башкортостан Радий Хабиров назвал нацпроекты важнейшим драйвером развития экономики и социальной сферы Башкортостана. «В 2019-2024 годах на их реализацию в республике удалось привлечь 140 млрд рублей федеральных средств. Это позволило возвести 47 детсадов и 30 школ на 26 тыс. мест, ввести в эксплуатацию 23 объекта здравоохранения, построить и реконструировать 17 учреждений культуры», – отметил глава Башкирии.

    Среди важнейших объектов, созданных в рамках нацпроектов, Хабиров перечислил Республиканский центр детской онкологии и гематологии, первую очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра, а также Восточный выезд из Уфы.

    Нацпроекты по-прежнему остаются главным механизмом достижения национальных целей. По инициативе Владимира Путина в этому году стартовали 19 новых нацпроектов. Они касаются практически всех сфер – от экономики до экологии. Из федерального бюджета до конца 2030 года планируется направить на них свыше 40 трлн рублей, еще не менее 13 трлн – привлечь за счет внебюджетных инвестиций.

    Выполнение намеченных планов должно улучшить качество жизни, вывести на новый уровень многие отрасли. «Задачи в рамках национальных проектов должны выполняться не для «бумажных» отчетов, а для улучшения жизни россиян», – говорил Путин о реализации новых нацпроектов.

    Нацпроект «Семья» ставит целью комплексную поддержку семьи: маткапитал, семейная ипотека, единое пособие, программы долголетия для старшего поколения, охрана материнства и детства через создание женских консультаций, перинатальных и родильных центров, детских больниц.

    По нацпроекту «Молодежь и дети» планируется создать группу из ста и более вузов-лидеров программы «Приоритет 2030», нарастить число передовых инженерных школ в регионах, создать молодежные лаборатории и студенческие кампусы мирового уровня по всей стране.

    Создание кадровых центров «Работа России», центров карьеры, массовое переобучение – это главные цели нацпроекта «Кадры». А «Экологическое благополучие» фокусируется на лесах и пожарной безопасности, «замкнутом цикле» ТКО (твердые коммунальные отходы), развитии экотуризма и оздоровлении водоемов.

    Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на модернизацию аэропортов, строительство высокоскоростных магистралей и пунктов пропуска через госграницу. «Инфраструктура для жизни» ставит целью благоустройство общественных пространств, улучшение жилищных условий россиян. Цель нацпроекта «Экономика данных» – прежде всего развитие интернета и мобильной связи, подготовка новых поколений специалистов в сфере искусственного интеллекта, безопасный электронный документооборот.

    Не менее важна и другая задача, а именно увеличение доли российских беспилотников на рынке беспилотной авиации до 70% – эту цель преследует нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Также стоит упомянуть национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. Среди них «Новые материалы и химия», «Новые атомные и энергетические технологии» и «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Все они направлены на внедрение в экономику и промышленное производство собственных разработок и инноваций с целью помочь российским компаниям стать мировыми лидерами в самых разных областях – от освоения космоса и Арктики, до производства товаров народного потребления.

    «Подводя итог 20-летней проектной деятельности, можно констатировать – в России создан уникальный механизм стратегического развития, не имеющий аналогов в мире. Он включает определение направлений, целей и инструментов реализации заявленных целей, концентрацию ресурсов на этих направлениях, анализ результатов и запуск нового цикла стратегического проектирования», – отметил политолог Владимир Шаповалов, член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

