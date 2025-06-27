Предотвращена неуплата налогов на миллиарды рублей при реализации нацпроектов

Генпрокуратура и ФНС пресекли неуплату налогов при реализации нацпроектов

Tекст: Вера Басилая

Более 7 млрд рублей удалось вернуть в бюджет благодаря пресечению сложных схем уклонения от налогов при реализации национальных проектов, включая фиктивные банкротства, следует из сообщения на сайте Генпрокуратуры.

Прокуратура и ФНС выявили попытки недобросовестных участников конкурсных процедур похитить эти средства через наращивание фиктивных обязательств, процедуру банкротства и незаконное занижение налога на добавленную стоимость.

В Генпрокуратуре отметили, что фискальные органы добились признания законности решений о взыскании недоимок по платежам с исполнителей нацпроектов на 7,2 млрд рублей. Основное внимание уделялось проектам «Демография», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Образование» при общем годовом финансировании свыше 2 трлн рублей.

В ходе работы было исключено 1,3 млрд рублей искусственной задолженности в делах о банкротстве, а в конкурсную массу возвращены деньги и имущество на сумму более 670 млн рублей. В бюджет дополнительно поступило свыше 4 млрд рублей налогов.

Минюст предложил увеличить штрафы за уклонение от налогов с организаций в 2,5-5 раз, что затрагивает крупные экономические преступления.

МВД в прошлом году вернуло в бюджет 110 млрд рублей после выявления налоговых преступлений.

Глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что налогоплательщики продолжают исполнять свои обязательства и не уходят в тень.