Минюст предложил увеличить штрафы за уклонение от налогов

Минюст предложил увеличить штрафы за налоговые уклонения организаций до 5 млн рублей

Tекст: Ольга Иванова

Минюст России предложил увеличить штрафы за уклонение от уплаты налогов с организаций, сообщает ТАСС. Согласно опубликованному законопроекту, штрафы по статье 199 Уголовного кодекса РФ могут вырасти от 500 тыс. до 1,5 млн рублей, в то время как сейчас они составляют от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. При особо крупном размере преступления, превышающем 56 млн 250 тыс. рублей за три финансовых года, штрафы могут достигать от 1 млн до 2,5 млн рублей, в отличие от текущих 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Изменения затронут также неисполнение обязанности налогового агента (статья 199.1 УК РФ) и сокрытие средств или имущества организаций, с которых должно производиться взыскание налогов (статья 199.2 УК РФ). За последние деяния штрафы могут увеличиться до 1 млн – 2,5 млн рублей с текущих 200 тыс. – 500 тыс. рублей. В случае особо крупного объема укрытых средств штрафы могут достичь от 2 млн до 5 млн рублей, в сравнении с нынешними 500 тыс. до 2 млн рублей.

Проект изменений сейчас выдвинут на общественное обсуждение. При этом штрафы за уклонение от налогов с физических лиц останутся без изменений.