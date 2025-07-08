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Росфинмониторинг предотвратил хищение около 2 млрд рублей при реализации нацпроектов
Почти два миллиарда рублей удалось спасти благодаря работе Росфинмониторинга при реализации национальных проектов в 2024 году.
Благодаря действиям Росфинмониторинга удалось предотвратить хищение около 2 млрд рублей в процессе реализации национальных проектов в 2024 году, передает ТАСС.
В годовом отчете финразведки отмечается значительная роль предоставленных службой материалов для защиты бюджетных средств.
Как подчеркнули в ведомстве, «порядка 2 млрд рублей сохранено от возможного хищения с использованием материалов службы в рамках национальных проектов в 2024 году, в федеральный бюджет возмещено свыше 1 млрд рублей, возбуждено около 350 уголовных дел, ущерб по которым превысил 3,3 млрд рублей». Финразведка акцентирует внимание на эффективности комплексного мониторинга и сотрудничества с другими органами.
К концу 2024 года под наблюдением Росфинмониторинга находилось более 56 тыс. контрактов, общая сумма которых составляет около 5 трлн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг ликвидировал шесть теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей. Ведомство с июля блокирует счета подозреваемых в диверсиях. Публицист Анатолий Несмиян, известный как Эль Мюрид, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.