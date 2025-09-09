Специалисты составили аватар звезды соцсетей 2050-го года

Специалисты онлайн-игр составили аватар звезды соцсетей 2050-го года

Tекст: Ирма Каплан

У гротескной модели по имени Ава пятнистая кожа, сгорбленная спина и заостренный «ведьмин подбородок» – результат многократных пластических операций на лице, пишет Daily Mail со ссылкой на разработку Авы одним из сервисов онлайн-игр.

Несмотря на то, что Ава – лицо завтрашней звезды социальных сетей, она всегда является предупреждением для дня сегодняшнего. Она – это то, что могут сделать с человеком годы одержимости стандартами красоты и постоянного создания контента, предупреждают специалисты.

От бесконечных поездок в Лас-Вегас до ежедневной работы с фильтрами и фото наложили свой отпечаток на Аву. Внешность Авы – это совокупность привычек влиятельных людей, уточнили разработчики.

Сутулая осанка, согласно отчету «Би-би-си» за 2023 год, присуща многим влиятельным людям, которые могут работать до 90 часов в неделю, склонившись над смартфонами.

Ава не только «может похвастаться» сутулыми плечами, она еще страдает от хронических болей в шее и постоянно наклоненной головы. Влиятельные люди часто подолгу пользуются жирным макияжем, и со временем это может спровоцировать контактный дерматит. Более того, длительное воздействие светодиодного освещения ускоряет процесс старения.

«Это явление, известное как «цифровое старение», может привести к изменению пигментации, появлению мелких морщин и длительному воспалению», – пояснили эксперты.

У Авы также появились довольно большие мешки под глазами – побочный эффект многочасового монтажа видеоматериалов, прямых трансляций и ярких экранов. Футуристическая модель будущего к тому же страдает от постоянного покраснения и сухости глаз, нечеткого зрения.

Из–за ненормированного рабочего дня и позднего использования экрана гаджета сбивается естественный цикл сна, а со временем это может привести к хронической усталости, поредению волос из-за нарушения выработки мелатонина и отекам нижних век, объяснили разработчики модели будущей онлайн-звезды.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, рост числа и возможностей генеративных ИИ ведет к тому, что боты совершат революцию в привычном устройстве интернета и изменят онлайн-взаимодействие, пишет Axios.