Путин предупредил о последствиях бесконтрольного «печатания денег»

Путин поручил шить форму для военных только в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Форма с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями, чьи производственные мощности которых находятся на территории России, передает RT со ссылкой на документ.

Указ затрагивает закупку вещевого имущества для нужд ВС России в контрактной системе и гособоронзаказах.

Также к 2027 году ткань для формы российских военных должна быть российского производства.

В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. По этому документу к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

В 2024 году Минобороны предложило изменить в форму офицеров ВМФ.