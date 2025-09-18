Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.3 комментария
Путин предупредил о последствиях бесконтрольного «печатания денег»
Президент России Владимир Путин предупредил о рисках инфляции при бездумном увеличении денежной массы.
«Хочу обратить ваше внимание на будущую вашу работу, ближайшую, в рамках [подготовки] закона о бюджете. Это чрезвычайно важно. Много соблазнов появляется: вот сейчас напечатать денег, раздать. Какой будет результат? Инфляция», – заявил Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, комментируя инициативу о ежеквартальной индексации пенсий, передает ТАСС.
Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Президент России заявил, что власти страны добились снижения инфляции.