В ЮАР ввели режим общенационального бедствия из-за коронавируса

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16 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 02:37  |  vz.ru
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Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

Мировые центробанки предпринимают беспрецедентные меры по тушению пожараФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как Россия готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

Украинские гастарбайтеры наглеют и отнимают у эстонцев рабочие местаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В последнее время в Эстонии непрерывно растет количество гостей с Украины – они приезжают в качестве гастарбайтеров. Казалось бы, для местных жителей это прекрасный повод проявить солидарность и пригласить граждан Украины строить совместное будущее в объединенной Европе. Почему же эстонцы крайне недовольны приезжими украинцами?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кому выгоден «культ личности» Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Россия – не Восток и не Запад, но может быть у нас тоже есть тяга к культу личности? Либералы-западники убеждены в этом: русские для них – это рабский народ, поклоняющийся своим правителям. Но это абсолютная ложь – русские один из самых вольнолюбивых народов. Подробности...
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Довести до ума двуглавого орла

Дометий Завольский, историк-архивист
Если уж речь зашла о корректировке самых законодательных основ государства, напрашивается мысль, что грех не поправить сделанный на скорую руку и без должного разумения герб России. Подробности...
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Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

Андрей Манчук, политолог
Анкара пытается реализовать на севере Сирии ту же схему, что и на севере Кипра: создать там полностью зависимое государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Подробности...
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

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              В ЮАР ввели режим общенационального бедствия из-за коронавируса

              16 марта 2020, 00:56

              Текст: Антон Никитин

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              Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса в воскресенье объявил в стране режим общенационального бедствия в связи со вспышкой нового коронавируса.

              «Мир стоит перед чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, какой еще не было в течение последнего столетия», – приводит текст обращения лидера ЮАР к народу ТАСС.

              «Мы приняли решение ввести самые жесткие меры с тем, чтобы ограничить влияние нового коронавируса на наше общество, – подчеркнул Сирил Рамапоса. – Все силы государства будут мобилизованы для решения данной задачи».

              Президент Южно-Африканской Республики объявил о введении запрета на въезд в ЮАР из стран с большим числом заболевших. Среди них – Италия, США, Китай, Иран и ряд других. Выданные ранее гражданам этих стран визы в ЮАР аннулируются на въезд в страну.

              На ваш взгляд

               
              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?



              Обсуждение: 68 комментариев

              Одновременно с этим с 16 марта закрываются все наземные пограничные контрольно-пропускные пункты. Внутри страны вводятся ограничения на передвижение. Запрещены собрания и митинги, на которых присутствуют более 100 человек. Отменяются все национальные праздничные мероприятия. С 18 марта на предстоящие четыре недели закрываются все школы.

              Нынешние меры приняты после экстренного заседания кабинета министров, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусом. В ближайший понедельник министр здравоохранения ЮАР представит список шагов, которые будут предприняты во исполнение изложенных президентом страны мер по защите населения от вспышки коронавируса. На текущий день в ЮАР выявлен 61 случай заболевания, вызванного новым коронавирусом.

              Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

              В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

              В воскресенье Польша закрыла все границы, в том числе с Германией. В тот же день Германия решила закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией. Дания также решила ввести контроль на границах со странами Шенгенской зоны. С понедельника полностью закрыла границу Чехия.

              Кроме того, закрытия границ Франции из-за эпидемии коронавируса потребовала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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