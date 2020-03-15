Германия решила закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Власти Германии приняли решение с 16 марта закрыть границы с Австрией, Францией и Швейцарией в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает газета Bild, такое решение принято по итогам телеконференции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главы МВД Хорста Зеехофера, премьер-министров федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар, передает ТАСС.

Однако, несмотря на закрытие границ, власти ФРГ намерены сохранить свободное передвижение товаров.

Также планируется разрешить пересекать границу тем людям, которые регулярно ездят на работу.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



Ранее Польша закрыла все границы, в том числе с Германией, и запретила въезд иностранцев для предотвращения распространения коронавируса.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД