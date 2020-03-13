Польша и Дания решили ввести контроль на границах

Власти Польши приняли решение ввести контроль на границах, в том числе со странами Шенгенской зоны, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Кроме того, границы до 13 апреля закрывает Дания.

«Мы принимаем решение о временном возвращении границ. Заботясь о безопасности поляков, мы будем вводить полный контроль на всех польских границах»,– приводит слова премьера ТАСС.

По его словам речь идет о границах внутри Шенгенской зоны, так как на востоке – на границе с Украиной, Белоруссией и Россией контроль и так производится.

Моравецкий добавил, что сперва режим будет введен на десять дней, по необходимости он может быть продлен до 20 дней и до месяца. «Все возвращающиеся в страну граждане будут отправлены в 14-дневный карантин», – сказал премьер.

«С субботы мы ограничиваем деятельность торговых центров, где будут действовать продуктовые магазины и магазины со средствами гигиены. Мы приняли решение прекратить работу в других магазинах, чтобы не создавать лишнее движение в торговых центрах. Так нам рекомендуют эксперты», – добавил Моравецкий, добавив, что он считает необходимым запретить людям собираться в группы более 50 человек.

Все другие торговые точки и банки будут работать в штатном режиме. «Мы приостанавливаем работу всех ресторанов, кафе, баров, клубов и других мест развлечений. Специалисты говорят нам, что это необходимо», – подчеркнул он.

Кроме того, границы до 13 апреля закрывает Дания.

«Любому человеку, который хочет въехать в Данию без уважительной причины, будет отказано. Вы можете въехать в страну, только если вы живете здесь или работаете», – заявил министр юстиции Дании Ник Хеккеруп, сообщает РИА «Новости».

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