Сербия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа.

«Cербия с сегодняшнего дня ведет войну с невидимым противником, вирусом, наша страна должна победить. На основании Конституции, письма министра обороны, моего письма и письма премьера мы приняли решение о введении чрезвычайного положения», – приводит слова Вучича ТАСС.

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Ранее «Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса, согласно которой в Сербии зафиксировано 46 случаев заражения COVID-19.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. В связи с этим Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией. В субботу Россия приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

В воскресенье российский лидер Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. По последним данным, в России зафиксировано 63 заразившихся коронавирусом, причем все они в последние две недели посещали страны Европы.

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