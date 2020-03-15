Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

Рабочую группу возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Также в состав вошли 19 человек, в том числе первый вице-премьер России Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрия Чернышенко, ряд министров и чиновников, передает ТАСС.

Также Путин рекомендовал главам регионов, где будут выявлены угрозы распространения коронавируса, принять участие в деятельности новой рабочей группы.

В воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что коронавирус нового типа выявили у гражданина Венесуэлы, прилетевшего из Мадрида. Сообщалось, что в России зафиксировано 63 заболевших коронавирусом.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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