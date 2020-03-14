Кафе, кинотеатры и клубы во Франции закрыли в связи с коронавирусом

В связи с распространением коронавируса власти Франции приняли решение закрыть с 15 марта рестораны, кинотеатры и ночные клубы, сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

«Места, посещение которых не представляет жизненной необходимости, будут закрыты в полночь: это касается кафе, ресторанов, ночных клубов», – приводит слова политика ТАСС.

При этом Филипп подчеркнул, что аптеки, заправочные станции, банки и продовольственные магазины останутся открытыми.

Тем временем генеральный директор управления здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил, что число заразившихся коронавирусом в республике достигло 4,5 тыс. человек, подчеркнув, что «этот показатель увеличился вдвое за последние 72 часа». «Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, выросло до 91», – сказал Саломон.

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Кроме того, по его данным, 300 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, более половины из них младше 50 лет.

Саломон также отметил, что «среди регионов, где выявлено наибольшее число случаев заражения, – Бургундия, Иль-де-Франс, Овернь, Корсика».

По его словам, республика «сталкивается с третьей стадией распространения вируса, который присутствует на всей территории». Саломон подтвердил рекомендацию Минздрава «неукоснительно соблюдать нормы гигиены, по возможности оставаться дома и отказаться от участия во встречах и собраниях».

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.

В связи с этим президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну из Европы. Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.

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