Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 11 человек

За последние сутки в России зафиксированы 11 новых новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших увеличилось с 34 до 45, сообщили в оперативном штабе по заболеванию.

«За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: пять – в Москве, один – в Московской области, три – в Санкт-Петербурге, один – в Ленинградской области, один – в Пермском крае», – говорится в сообщении оперштаба.

Таим образом в стране «на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, два у граждан КНР, один у гражданина Италии», приводит РИА «Новости» сообщение штаба.

В штабе уточнили, что заразившиеся россияне в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию. Еще один случай выявлен у активно контактировавшего с ранее заболевшими, передает ТАСС.

В настоящее время определены все контактировавшие с заразившимися. Их поместят под медицинское наблюдение.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», – отмечает штаб.

В четверг сообщалось о шести новых случаев заражения коронавирусом в России. Также Минздрав сообщил, что три человека, переболевшие коронавирусом, выписаны после выздоровления.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Иммунолог рассказывала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.

На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.

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