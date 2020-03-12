В России зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по заболеванию.

В Москве зарегистрировали четыре случая, один – в Краснодарском крае, уточнили в штабе, передает РИА «Новости».

Заболевшие посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны, они в последние две недели находятся в инфекционных боксах.

Контактировавшие с инфицированными установлены, они также находятся под наблюдением, отметили в штабе.

«Трое пациентов вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов. Три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один – в инфекционной больнице №2», – говорится в сообщении в телеграм-канале «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Близкие и родственники заболевших также находятся под медицинским наблюдением. Двое из них получают медпомощь в больнице в Коммунарке, один направлен в обсервационный центр, трое остались на домашнем карантине.

Все трое инфицированных прибыли в Москву на рейсе №DP-804 01.03.2020 Бергамо – Москва, с пассажирами уже связались медики.

Общее число зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 34 человек, добавили в штабе. 31 случай зафиксирован у россиян, вернувшихся из-за рубежа, два – у граждан Китая, один – у гражданина Китая. Уже выписаны два гражданина КНР и один россиянин. Также выписаны россияне, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.