Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ленобласти

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией выявили у жительницы Ленинградской области. Состояние женщины удовлетворительное, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В Ленинградской области подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией у жительницы Кудрово Всеволожского района, возвратившейся из поездки в Италию. Состояние женщины удовлетворительное, она госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Тем временем власти Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения нового коронавируса.

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». <...> С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек», – сообщили в администрации города.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Ранее иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.

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