Во Франции число случаев заражения коронавирусом достигло 130

Число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 130, сообщил генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

«Число зараженных в настоящее время во Франции составляет 130 человек, 116 из них госпитализированы», – приводит слова Саломона ТАСС.

По словам Саломона, состояние девяти человек оценивается медиками как крайне тяжелое. «12 инфицированных успешно прошли лечение, два человека умерли», – добавил он.

Саломон подчеркнул, что в департаменте Уаза, который находится в 70 км к северу от Парижа, был выявлен очаг заболевания. Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в этом департаменте составляет 47. «Еще один муниципалитет, где отмечена концентрация случаев заражения, расположен в департаменте Верхняя Савойя. Речь идет о Ла-Бальме, где у 10 человек выявлены симптомы коронавируса», – сказал он.

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По словам Саломона, власти и медики «делают все возможное, чтобы уменьшить контакты в населенных пунктах, где выявлены случаи заражения». Он призвал французов, вернувшихся недавно из заграничных поездок домой, сообщать о своих передвижениях в региональное управление здравоохранения.

Накануне число инфицированных коронавирусом во Франции достигло 100 человек.

Заболевание зарегистрировали более чем в 50 странах, только в Китае от него умерло 2,87 тыс. человек. Напомним, в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19. В пятницу ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого».

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