Во Франции число заразившихся коронавирусом достигло 100 человек

Число инфицированных коронавирусом во Франции достигло 100 человек, сообщил генеральный директор Управления здравоохранения республики Жером Саломон.

«По состоянию на 18.00 субботы (20.00 мск) число инфицированных составляет 100 человек. При этом 12 человек выздоровели, двое умерли и 86 госпитализированы, из которых девять находятся в тяжелом состоянии», – цитирует Саломона ТАСС.

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По его словам, из 100 заразившихся 53 «стали передатчиками вируса». Еще 18 человек ожидают результатов тестов на наличие коронавируса.

Жером Саломон подчеркнул, что значительный рост за сутки числа заболевших связан с очагом инфекции в департаменте Уаза, расположенном в 70 км к северу от Парижа. «Ведущееся расследование позволило выяснить, что заболевание в этом очаге распространялось от двух человек, которые в свою очередь заразились от носителя [вируса], личность которого еще не установлена», – уточнил эксперт.

По его словам, ведущие расследование специалисты придерживаются мнения, что заболевание в департаменте Уаза начало распространяться с крупной военной базы у города Крей. В то же время Жером Саломон опроверг утверждения СМИ, что на базу вирус был занесен теми, кто участвовал в операции по эвакуации французов из Китая. «На борту этих самолетов не было обнаружено ни одного больного, а участвовавшие в этой операции команды прошли карантинную проверку в течение 14 дней», – напомнил чиновник.

По словам Саломона, второй очаг заболевания находится на востоке Франции, поблизости от города Анси, где выявлено девять заболевших. Вирус попал туда с людьми, совершившими путешествие в Египет.

Накануне сообщалось, что число заразившихся коронавирусом во Франции достигло 38 человек. Общее число случаев заражения в Великобритании возросло до 16. В Италии заразились 528 человек, 14 человек погибли от вируса. Заболевание зарегистрировали более чем в 50 странах, только в Китае от него умерло более 2,7 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск коронавируса до «очень высокого».

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